eMobility update: Tesla baut Lithium-Fabrik / Lucid senkt Produktionsziel / PowerCo rüstet auf

Hallo zum „eMobility update“! Die folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: Lucid senkt Produktionsziel für 2023 ++ PowerCo baut im großen Stil Personal auf ++ Tesla baut Lithium-Raffinerie in Texas ++ Volvo testet Brennstoffzellen-Trucks ++ Und Schweden plant eine E-Autobahn ++

#1 – Lucid senkt Produktionsziel für 2023

Lucid Motors musste im ersten Quartal erneut höhere Verluste verbuchen. Auch der Umsatz des US-Elektroauto-Herstellers ging im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres zurück. Zudem senkt der Newcomer sein Produktionszziel für dieses Jahr.

#2 – PowerCo baut im großen Stil Personal auf

Volkswagens Batterietochter PowerCo soll Ende dieses Jahres fast doppelt so viele Leute beschäftigen wie bisher – das wären bis zu 1.500 gegenüber aktuell rund 800 Beschäftigten. Das Unternehmen sieht sich dabei verstärkt auch in Asien nach geeigneten Fachleuten um. Das gab PowerCo-Personalchef Sebastian Krapoth in einem Interview an.

#3 – Tesla: Baustart für Lithium-Raffinerie in Texas

Tesla hat offiziell mit dem Bau seiner eigenen Lithium-Raffinerie in Texas begonnen. Wie bei den Amerikanern üblich, soll alles sehr fix gehen und die Anlage bereits im kommenden Jahr fertig sein. Und schon 2025 will Tesla an dem Standort bei Corpus Christi bereits genug Lithiumhydroxid für eine Million E-Autos produzieren. Künftig soll die Anlage auch Lithium aus recycelten Batterien und Produktionsabfällen verarbeiten können.

#4 – Volvo testet Brennstoffzellen-Truck öffentlich

Volvo Trucks hat seine Brennstoffzellen-Lkw in Nordschweden zum ersten Mal auf öffentlichen Straßen getestet. Die Wasserstoff-Trucks von Volvo sollen in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts verfügbar sein. Vorgestellt hatte der schwedische Nutzfahrzeug-Hersteller die Brennstoffzellen-Fahrzeuge erstmals im vergangenen Jahr.

#5 – Schweden will E20 zur E-Autobahn machen

In Schweden soll eine Autobahn elektrifiziert werden, um E-Autos und E-Lkw während der Fahrt zu laden. In Frage kommen dafür Oberleitungen sowie konduktive und induktive Systeme. Laut einem Medienbericht hat die schwedische Verkehrsverwaltung für das Projekt nun die Autobahn E20 ausgewählt.

