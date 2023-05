2nd-Life-Akkuspezialist Voltfang wirbt 5 Mio. Euro ein

Voltfang hat von Investoren 5 Millionen Euro an Kapital für die Skalierung seiner Produktion eingeworben. Das Aachener Startup für Energiespeicher aus Second-Life-Elektroauto-Batterien arbeitet daran, bis Ende 2024 kumuliert mehr als 40 MWh Speicherkapazität in seinen Produkten zu liefern.

Voltfang wurde 2021 aus der RWTH Aachen ausgegründet und hat eigenen Angaben zufolge bereits einen zertifizierten Speicher auf Basis von ausrangierten E-Auto-Batterien auf den Markt gebracht. Mittlerweile beschäftigt das Startup 50 Mitarbeiter und führt einen Produktionsstandort in Aachen. Die nun publik gemachte Finanzierungsrunde wurde von Geldgeber PropTech1 Ventures angeführt. Zu den weiteren Investoren gehören Helen Ventures, Aurum Impact, Eviny und Bestandsinvestor AENU.

Voltfang nutzt zur Wiederverwertung von E-Auto-Batterien im stationären Bereich eine selbstentwickelte, auf KI-basierende Software, „die Batterien auf ihre Langlebigkeit bewerten kann“, wie es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung heißt. Mithilfe dieser Betriebssysteme und des durchgängigen Monitorings könne man die Batterien genauso lang haltbar machen wie eine Neubatterie, äußert Co-CEO David Oudsandji. „Das garantieren wir mit unserer zehnjährigen Batteryflat.“

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehrere erfolgreiche Pilotprojekte in Deutschland durchgeführt und zählt unter anderem Großkunden wie ALDI Nord und Schaltbau zum Abnehmerkreis. Bis Ende 2024 will Voltfang kumuliert mehr als 40 MWh Speicherkapazität in seinen Produkten liefern.

„In zehn Jahren wird es keine Neubatterie mehr im gewerblichen Bereich geben“, glaubt Roman Alberti, ebenfalls Co-CEO von Voltfang. Dabei gehe es nicht nur um die nachhaltige Wiederverwertung von Batterien, sondern auch um Einsparung von Materialimporten und vor allem Kosten. „Mithilfe unseres Energiemanagementsystems können unsere Speichersysteme intelligent eingesetzt und so die Batterie so schnell wie möglich amortisiert werden.“

Quelle: Infos per E-Mail, voltfang.de