BYD senkt Preis seiner E-Limousine Seal in China

BYD hat in China den Einstiegspreis für seine im vergangenen Jahr eingeführte E-Limousine Seal erstmals auf unter 200.000 Yuan gesenkt. Offiziell spricht BYD allerdings nicht von einer Preissenkung, sondern von der Neueinführung eines günstigeren Facelifts.

Die neue Basisversion des BYD Seal startet in China nun ab 189.800 Yuan, was umgerechnet derzeit knapp 25.000 Euro entspricht. Das sind 23.000 Yuan (circa 3.000 Euro) weniger als bisher. Der Basispreis des BYD Seal liegt in China somit nun um 18 Prozent unter dem des Konkurrenzmodells Tesla Model 3. Offiziell ersetzt Chinas erfolgreichster E-Auto-Hersteller die bisher vier Versionen des Seals durch fünf leicht veränderte Versionen, um die Preisänderungen zu rechtfertigen. Hintergrund ist, dass in China ein von Tesla Anfang des Jahres ausgelöster Preiskampf tobt.

BYD ist in diesem Kontext nicht das einzige Unternehmen, das seine Preise über ein Facelifting senkt. Wie das Portal „CN EV Post“ berichtet, hat auch die zu Hozon Auto gehörende Elektrofahrzeugmarke Neta diese Woche zwei neue Varianten ihrer Flaggschiff-Limousine Neta S auf den Markt gebracht und in diesem Zuge den Einstiegspreis des Modells auf unter 200.000 Yuan gesenkt.

Doch zurück zum BYD Seal: Das auf der „e-platform 3.0“ basierende Modell, zu dem im Februar 2022 erste Informationen durchgesickert waren, ist das erste BYD-Auto mit Cell-to-body-Technologie (CTB), bei der die Batteriezellen direkt in die Fahrzeugkarosserie integriert werden. Bisher wurde es in vier Versionen (drei mit Heck- und eine mit Allradantrieb) mit Reichweiten zwischen 550 und 700 Kilometer nach chinesischem Standard angeboten und kostete zwischen 212.800 und 289.800 Yuan.

Im Zuge des jetzt publik gemachten Facelifts bringt BYD nun fünf Versionen zu Preisen zwischen 189.800 und 279.800 Yuan heraus. Die Preissenkungen betreffen also alle Varianten des Fahrzeugs. Die zusätzlich eingeführte, fünfte Variante ist ein Hecktriebler mit einer auf 170 kW reduzierten Paek-Leistung und bis zu 700 Kilometern Reichweite. Die bisher erhältliche Version mit Heckantrieb und einer Reichweite von 700 Kilometern wurde in 700 km Performance Edition umbenannt und kommt auf eine Leistung von 230 kW in der Spitze.

Die Kernspezifikationen der anderen Versionen – darunter das Einstiegsmodell mit 550 Kilometern Reichweite – bleiben laut „CN EV Post“ gegenüber den Vorgängerversionen identisch, wobei neue Funktionen Einzug halten, etwa die Unterstützung des digitalen Autoschlüssels iPhone NFC.

Bei den Batterien ändert sich ebenfalls nichts. Der Seal fährt weiterhin in zwei Akku-Varianten mit einem Energiegehalt von 61,44 und 82,56 Kilowattstunden vor. In den chemischen Speichern werden Zellen mit LFP-Chemie verbaut. Die maximalen Ladeleistungen sollen je nach Version 110 bzw. 150 kW betragen.

Die Auslieferungen des Seal begannen im August 2022, wobei nach Angaben von „CN EV Post“ sowohl im November als auch im Dezember mehr als 15.000 Einheiten ausgeliefert wurden. Doch seit dem Jahreswechsel schwächelt der Absatz angesichts der abgeschmolzenen Förderung und des von Tesla entfachten Preiskampfs – in den vergangenen beiden Monaten sollen in China nur noch je etwa 6.000 Exemplare des Seal zugelassen worden sein. Um den Absatz anzukurbeln, hatte BYD bereits Anfang März damit begonnen, Rabatte für den Seal und den Song zu gewähren. BYD will den Seal wie berichtet noch in diesem Jahr auch in Europa anbieten.

