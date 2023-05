Honda zeigt kompakten Elektro-SUV e:Ny1 für Europa

Honda hat sein zweites Elektromodell für den europäischen Markt präsentiert. Der e:Ny1 ist ein vollelektrisches Kompakt-SUV und wird das bislang nur aus dem Kleinwagen Honda e bestehende BEV-Angebot in Europa ergänzen. Ausblicke gewährt Honda zudem auf die überarbeiteten bzw. neuen Hybride CR-V und ZR-V.

Zunächst zum e:Ny1: Das vollelektrische Kompakt-SUV soll einer Unternehmensmitteilung zufolge die wachsende Kundennachfrage nach vollelektrischen SUVs im B-Segment erfüllen. Es basiert auf der neu entwickelten e:N Architecture F von Honda, bei der es sich um eine Plattform mit Frontmotorantrieb handelt. Der E-Motor des neuen Modells leistet 150 kW sowie 310 Nm und wird mit einem 68,8-kWh-Akku gekoppelt, was 412 Kilometer WLTP-Reichweite erlauben soll. Infos zum Zeitpunkt der Markteinführung und zu den Preisen des e:Ny1 gibt Honda noch nicht preis.

Mit weiteren technischen Details zum e:Ny1 ist Honda sparsam. Die Plattform vereine den Elektromotor und das Getriebe in einer kompakten Antriebseinheit, heißt es. Die im Fahrzeugboden untergebrachte Lithium-Ionen-Batterie sei per DC-Ladung in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladbar. Weitere Angaben betreffen das Chassis und das Design. So gibt Honda an, beim Chassis durch die Verwendung von hochfestem Stahl eine verbesserte Torsionssteifigkeit und durch „intelligentes Packaging ein bemerkenswertes Platzangebot im Innenraum“ erreicht zu haben.

Zu den Merkmalen im Fahrgastraum des e:Ny1 gehören dem Hersteller zufolge eine gänzlich neu gestaltete Mittelkonsole und ein Armaturenbrett mit einem 15,1-Zoll-Touchscreen als Zugang zu Infotainment- und Fahroptionen. Außerdem soll das B-Segment-Fahrzeug bei der Außenästhetik mit kurzem vorderen Überhang, großen Rädern und einem breiten Stand punkten. Dieser tiefe Schwerpunkt sei eines der Hauptfeatures der e:N-Architektur F, heißt es. Die im e:Ny1 eingeführten weißen Plaketten, Details und der erneuerte Honda-Schriftzug am Heck sollen zudem in weiteren Modellen übernommen werden.













„Der e:Ny1 ist der logische nächste Schritt auf unserem Weg der Elektrifizierung in Europa“, sagte Tom Gardner, Senior Vice President bei Honda Motor Europe Ltd. „Unsere Entwicklungsphilosophie verbindet intelligente, kundenorientierte Technologie mit schönem Design und fahrspaßorientierter Dynamik. Dieser neueste SUV ist ein Beispiel für Hondas Engagement für die Elektrifizierung und der jüngste Schritt auf Hondas Elektrifizierungsreise.“

Honda stellt parallel übrigens die sechste Generation seines meistverkauften SUV-Modells CR-V vor. Der neue CR-V wird in Europa noch in diesem Jahr auf den Markt kommen – und zwar erstmals nicht nur als Vollhybrid (e:HEV), sondern auch als Plug-in-Hybrid (e:PHEV) mit einer rein elektrischen Reichweite von 82 Kilometern. Weitere Details zum PHEV-Modell macht Honda zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht publik. Klar ist lediglich, dass sowohl PHEV als auch HEV mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor arbeiten und auch identische Elektromotoren nutzen werden.

Drittes neu angekündigtes Modell im Bunde ist der ZR-V, bei dem es sich um ein völlig neues Modell in der Honda-Palette handelt. Das SUV soll die Lücke zwischen dem HR-V und CR-V schließen und wird ab Herbst 2023 als Vollhybrid in Europa erhältlich sein.

Global wollen die Japaner Angaben aus 2022 zufolge bis 2030 insgesamt 30 Elektromodelle auf den Markt bringen und mit diesen dann ein Absatzvolumen von mehr als zwei Millionen Stromern pro Jahr erreichen. Bis 2040 will Honda seine EV- und FCEV-Verkäufe dann auch weltweit auf 100 Prozent erhöhen.

hondanews.eu (e:Ny1), hondanews.eu (CR-V), hondanews.eu (ZR-V)