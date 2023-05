Teslas in China bekommen Wahl der Rekuperations-Stärke – per Software-Rückruf

Tesla muss in China rund 1,1 Millionen seiner Elektroautos per Software-Update das regenerative Bremssystem nachbessern. Das sind offenbar alle Tesla-Fahrzeuge in China. Betroffen sind alle Modellreihen, sowohl importierte als auch in China gefertigte Fahrzeuge. Hintergrund ist eine Funktionalität, die sich auch so manch europäischer Tesla-Fahrer (zurück) wünschen würde.

Die chinesische Behörde für Marktregulierung moniert, dass in den E-Autos die Möglichkeit fehlt, die Intensität des regenerativen Bremssystems auszuwählen, also die Rekuperationsstufen. Zudem werde der Fahrer nicht ausreichend gewarnt, wenn das Strompedal über einen längeren Zeitraum stark betätigt wird.

„Die Kombination der oben genannten Faktoren kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Fahrer versehentlich über einen längeren Zeitraum das Gaspedal betätigt, was das Risiko eines Unfalls erhöhen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann“, heißt es in der Ankündigung.

Laut der „CN EV Post“ hatte Tesla ab Januar 2021 bei in China ausgelieferten Autos auf die niedrigste Rekuperationsstufe verzichtet, was die Fahrer dazu bringen soll, sich an das One-Pedal-Driving zu gewöhnen. Auch außerhalb Chinas wurde diese früher vorhandene Funktion per Software-Update gestrichen.

cnevpost.com