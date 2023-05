Österreichische Post bestellt über 700 E-Lieferwagen bei Maxus

Die chinesische SAIC-Nutzfahrzeugmarke Maxus hat einen Großauftrag von der Österreichischen Post über die Lieferung von 703 Elektro-Transporter erhalten. Dabei geht es vor allem um ein Modell des Herstellers.

Von den 703 bestellten Fahrzeugen entfallen glatte 700 auf des Modell Maxus eDeliver 3, der Auftrag umfasst nur drei Exemplare des größeren eDeliver 9. Alle Fahrzeuge werden derzeit schon ausgeliefert und treten ihren Dienst in der Postzustellung in ganz Österreich an, wie es in der Mitteilung von Maxus heißt.

Beim Kastenwagen eDeliver3 hat sich die Österreichische Post für die L2-Länge entschieden. Das Laderaumvolumen liegt damit bei 6,3 Kubikmetern und sei „perfekt für den Einsatz bei der Post“, so Maxus Motors Austria. Seit der Modellpflege im Sommer 2022 gibt es den eDeliver3 nur noch mit einer 50 kWh großen LFP-Batterie, die in der Langversion für 230 Kilometer WLTP-Reichweite sorgt. Beim L1-Modell sind bis zu 240 Kilometer im Normzyklus möglich. Angetrieben wird der eDeliver3 von einem 90 kW starken Elektromotor.

Für welche Variante sich die Österreichische Post beim größeren eDeliver9 entschieden hat, geht aus der Mitteilung des Herstellers nicht hervor. Beim eDeliver9 Kastenwagen (ab 56.490 Euro netto) stehen drei unterschiedliche Batteriekapazitäten (52, 72 und 89 kWh) zur Wahl. Seit der erwähnten Modellpflege im Sommer ergänzen Fahrgestelle in den Längen L3 und L4 das Angebot – für den Paket-Transport durch Österreich dürfte es sich aber um den Kastenwagen handeln.

„Wir freuen uns, die Österreichische Post mit unseren Elektrotransportern des Typs eDeliver3 und eDeliver9 zu beliefern. Darüber hinaus sind wir natürlich unendlich stolz, dass wir als so junge Marke am österreichischen Markt diesen Deal mit einem der größten österreichischen Unternehmen abschließen konnten“, sagt Andreas Kostelecky, Managing Director von Maxus Motors Austria.

Der Vorstandsdirektor Paket & Logistik der Post AG, Peter Umundum, ergänzt: „Um ganz Österreich bis spätestens 2030 CO2-frei zuzustellen, benötigen wir nun jedes Jahr etwa 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge. Mit Maxus haben wir einen weiteren Hersteller gefunden, der uns hohe Stückzahlen in ebensolcher Qualität liefern kann und uns auf unserem Weg in eine grün-gelbe Zukunft begleitet.“

Die Österreichische Post setzt bei der Beschaffung schon seit 2022 ausschließlich auf E- Fahrzeuge für die Zustellung. Bis 2030 soll die gesamte Zustellflotte rein elektrisch sein. In einzelnen Städte, wie berichtet etwa in Innsbruck, soll die Zustellung noch in diesem Jahr rein elektrisch erfolgen. Die Vorgehensweise der Österreicher bei der Flotten-Umstellung hatten wir im Februar genauer erläutert.

