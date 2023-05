eMobility update: Elon Musk teasert Kompaktmodell / Isuzu LKW mit Brennstoffzelle / Maxus Postauto

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Das sind zum Start in die neue Woche die Nachrichten zur Elektromobilität: Isuzu plant Brennstoffzellen-Lkw für 2027 ++ Österreichische Post bestellt über 700 E-Transporter ++ Tesla teasert Kompaktmodell an ++ Cenntro startet Miet-Angebot ++ Grenzüberschreitender Ladekorridor zwischen USA und Kanada ++

#1 – Isuzu strebt BZ-Lkw mit Honda-Technik an

Der japanische Fahrzeughersteller Isuzu Motors plant für 2027 die Markteinführung eines Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzellen-Technik von Honda. Das sieht eine von beiden Unternehmen unterzeichnete Vereinbarung vor. Noch im laufenden Geschäftsjahr will Isuzu mit der Demonstration eines Lkw-Prototyps auf öffentlichen Straßen beginnen.

#2 – Österreichische Post bestellt bei Maxus

Die chinesische Nutzfahrzeugmarke Maxus hat einen Großauftrag von der Österreichischen Post erhalten. Dabei geht es um die Lieferung von 703 Elektro-Transportern. Glatte 700 der bestellten Fahrzeuge entfallen dabei auf des Modell Maxus eDeliver 3. Hinzu kommen drei Exemplare des größeren eDeliver 9.

#3 – Tesla: Elon Musk teasert Kompaktmodell an

Kurz vor dem langen Wochenende in Deutschland fand noch die Hauptversammlung von Tesla statt. Die wichtigsten Infos reichen wir heute nach: So wurde im Rahmen der Veranstaltung ein Teaser des künftigen Kompaktmodells gezeigt, das unter anderem in der neuen Fabrik in Mexiko gebaut werden soll.

#4 – Cenntro: Miet-Angebot für E-Nutzfahrzeuge

Cenntro bringt für seine elektrischen Nutzfahrzeuge ein Mietprogramm namens „able2rent“ an den Start. Dank einer Zusammenarbeit mit der Nürnberger Leasing sind vier Fahrzeug-Modelle für die Langzeitmiete verfügbar. Das Miet-Angebot soll den Cenntro-Kunden neben Barkauf und Finanzierung die Möglichkeit geben, eines der Fahrzeuge für einen Zeitraum von zwölf bis 48 Monaten zu mieten.

#5 – USA und Kanada planen Ladekorridor

Zum Schluss schauen wir noch kurz nach Nordamerika: Die USA und Kanada wollen einen grenzüberschreitenden Ladekorridor für Elektrofahrzeuge eröffnen. Damit wollen die beiden Nationen den Kauf von E-Fahrzeugen fördern und das elektrische Reisen mir den Fahrzeugen ermöglichen.

