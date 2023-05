Tesla wählt Straubel in Verwaltungsrat und teasert Kompaktmodell an

Bei der Tesla-Hauptversammlung wurde JB Straubel in den Verwaltungsrat gewählt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch ein Teaser des künftigen Kompaktmodells von Tesla gezeigt, das künftig unter anderem in der neuen Fabrik in Mexiko gebaut werden soll. Und zum Roadster 2 gab es News.

Zunächst zur Personalie Straubel: Der Mitgründer und frühere CTO von Tesla hatte nach seinem Ausstieg bei Tesla das Recycling-Unternehmen Redwood Materials gegründet und ist nun in Form eines Sitzes im Verwaltungsrat wieder bei Tesla an Bord. Über die Partnerschaft mit Panasonic, das von Redwood für die Gigafactory 1 in Nevada mit Anoden-Trägerfolien aus recyceltem Kupfer beliefert wird, bestand bereits wieder eine indirekte Verbindung zu Tesla – wobei die Kontakte hinter den Kulissen nie ganz abgerissen sein dürften.

Ganz unumstritten war die Berufung Straubels in das Kontrollgremium aber nicht: Da er die Funktion eines „unabhängigen Mitglieds“ des Verwaltungsrats übernehmen sollte, hatte ein Fonds Straubels Unabhängigkeit in Frage gestellt, da er für den Posten weder zum Management gehören noch mit diesem verbunden sein solle. Die Aktionäre folgten bei der Abstimmung jedoch dem Vorschlag des Verwaltungsrats und nicht dem Investor.

Bei der General Assembly in Texas wurde Robyn Denholm als Vorsitzende des Verwaltungsrats im Amt bestätigt, ebenso wie Elon Musk als CEO. Um Musk gab es nach der Twitter-Übernahme zahlreiche Gerüchte, wonach er bei Tesla kürzer treten und den CEO-Posten an einen anderen Manager abgeben könnte. Das verneinte Musk auf Nachfrage eines Aktionärs.

- ANZEIGE -

Weitere Änderungen in den Führungsgremien neben Straubel gab es nicht, Berichten zufolge war der „offizielle Teil“ der Hauptversammlung, in dem eben solche Abstimmungen und Bekanntgaben erfolgen, schnell beendet.

Bei der Versammlung wurde auch ein Teaser des künftigen Kompaktmodells von Tesla gezeigt, das künftig unter anderem in der neuen Fabrik in Mexiko gebaut wird. Parallel arbeitet Tesla wie beim Investors Day Anfang März angedeutet an einem zweiten neuen Modell. Für beide neuen Modelle zusammen strebt Tesla einen Jahresabsatz von 5 Millionen Einheiten an, wie Musk jetzt bei der Hauptversammlung sagte. Bisher war noch von vier Millionen Einheiten die Rede. „Es gibt zwei neue Produkte, von denen ich glaube, dass sie Sie begeistern werden“, so Musk, „sowohl das Design als auch die Herstellungstechniken sind allem, was es in der Industrie gibt, haushoch überlegen.“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Das Teaserbild zeigt die Silhouette des Fahrzeugs, die den Tesla-üblichen geschwungenen Dachbogen aufweist. Zum Heck hin fällt die Dachlinie wieder ab. Renderings einiger Experten und Medien, die teilweise von einem Steilheck ausgegangen waren, dürften also nicht zutreffen. Zur Technik gibt es weiterhin keine Angaben.

Dafür gab es ein Update zum Roadster 2, der zuletzt von Tesla kaum noch erwähnt wurde und dessen Zukunft daher zum Teil bereits in Frage gestellt wurde: Laut Musk werde das Engineering und Design in diesem Jahr abgeschlossen – was aber auch heißt, dass es immer noch nicht abgeschlossen ist. Die Produktion soll laut den aktuellen Aussagen 2024 anlaufen.

teslamag.de, electrek.co (Straubel), twitter.com, electrek.co (Kompaktmodell), twitter.com (Roadster)