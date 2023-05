Kawasaki investiert in Hybridflugzeug-Entwickler VoltAero

Der französische Hybridflugzeug-Entwickler VoltAero vermeldet Kawasaki als neuen strategischen Investor. Außerdem hat das Unternehmen am Flughafen Rochefort-Charente-Maritime mit dem Bau einer Montageanlage begonnen, in der die Hybridflieger künftig gebaut werden sollen.

Zunächst zu Kawasakis Einstieg: Über die Höhe des Investments aus Japan liegen keine Angaben vor. In einer Unternehmensmitteilung von VoltAero heißt es lediglich, Kawasaki Motors beteilige sich an der Serie-B-Finanzierungrunde für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung der hybridelektrischen Flugzeugfamilie Cassio. Bereits im November 2022 hatte VoltAero im Zuge der Serie-B-Runde 32 Millionen Euro eingeworben – und zwar vom italienischen Unternehmen Tesi (Tecnologie E Servizi Innovativi), das künftig nicht nur als Investor, sondern auch als Industriepartner agiert.

Eine ähnliche Zusammenarbeit ist offenbar mit dem japanischen Hersteller geplant: „Kawasakis Triebwerksexpertise und Innovationsfähigkeit bringt VoltAero eine neue Dimension, während wir die endgültige Definition unseres Elektro-Hybrid-Antriebsstrangs für die Cassio-Flugzeugfamilie abschließen“, begrüßt Jean Botti, CEO und Chief Technology Officer von VoltAero, den Neuinvestor. „Kawasaki als strategischen Investor zu haben, ist ein weiteres wichtiges Vertrauensvotum für das Cassio-Programm“.

Hiroshi Ito, Präsident und CEO von Kawasaki Motors Ltd. gibt an, „tief beeindruckt“ von VoltAeros kreativem Design und innovativer Technologie in der Luftfahrtindustrie (…). Und: „Wir freuen uns, mit dieser Investition zum Geschäftswachstum von VoltAero beizutragen.“

Die Serie-B-Runde stellt die dritte Finanzierungsphase für VoltAero dar und soll das Unternehmen in die Lage versetzen, seine Cassio 330 als erstes Flugzeug der Cassio-Familie zu industrialisieren. Konkret plant das französische Unternehmen drei Versionen: die fünfsitzige Cassio 330, die sechssitzige Cassio 480 sowie die zwölfsitzige Cassio 600. Die Zahl in den Modellbezeichnungen steht jeweils für die Antriebsleistung in Kilowatt.

Bei dem Flugzeug von VoltAero handelt es sich – wie auf den Bildern zu erkennen ist – nicht um ein umgerüstetes Flugzeug, sondern eine komplette Neuentwicklung. Charakteristisch für die Cassio-Flugzeuge ist ein hinten am Rumpf sitzendes Hybridantriebssystem mit Schubpropeller. Der schlanke Rumpf verfügt vorne über fixierte Hilfsflügel, Canards genannt, und einem nach hinten gesetzten Flügel mit Doppelauslegern, die ein hochgesetztes horizontales Leitwerk tragen.

Inzwischen gibt VoltAero auch an, am Flughafen Rochefort-Charente-Maritime mit dem Bau jener Industrieanlage begonnen zu haben, in der die Hybridflieger künftig gebaut werden sollen. Die Anlage wird drei Endmontagelinien mit einer Werkstatt, einer Logistikfläche und Büros vereinen. Die Fertigstellung ist für Juni 2024 geplant, die Auslieferung der ersten Flugzeuge für Anfang 2025. Der Produktionsort liegt rund 40 Autominuten nördlich von VoltAeros Firmensitz am Aérodrome de Royan-Médis.

Zu guter Letzt kann VoltAero eine weitere Abnahmevereinbarung für seine Maschine präsentieren: Vom Schweizer Geschäftsluftfahrtunternehmen Sky2Share haben die Franzosen gerade eine Vorbestellung für 15 Exemplare ihrer Hybridflieger erhalten. Damit verfügen sie nun nach eigenen Angaben über Bestellungen und Reservierungen für insgesamt 218 Exemplare.

