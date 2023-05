SK On sichert sich fast 900 Millionen Euro Kapital

SK On, die Batteriesparte des südkoreanischen Unternehmens SK Innovation, hat weiteres Kapital für ihre globale Expansion gesichert. Zusammen mit einer vorangegangenen Finanzierung hat SK On die angepeilte Investitionssumme sogar übertroffen.

1,05 Billionen Won (746 Millionen Euro) steuert das MBK-Konsortium von Finanzinvestoren aus den USA, dem Nahen Osten und anderen Regionen bei. Weitere 190 Milliarden Won (134 Millionen Euro) kommen von SNB Capital, einer Tochtergesellschaft der größten Geschäftsbank Saudi-Arabiens. Das sind in Summe 880 Millionen Euro.

In diesen „Pre-IPO Equity Investments“ sieht das Unternehmen seinen Kurs und seine Position bestätigt. „Trotz des ungünstigen Trends im globalen Finanzumfeld für die Beschaffung von neuem Kapital wurden das Wachstumspotenzial des Batteriegeschäfts für Elektrofahrzeuge (EV) und die technologische Wettbewerbsfähigkeit von SK On vom Kapitalmarkt anerkannt“, heißt es in der Mitteilung.

Bis März 2023 hatte SK On bereits über Korea Investment Private Equity Investitionsmittel in Höhe von 1,2 Billionen Won eingeworben und von seiner Muttergesellschaft SK Innovation eine zusätzliche Investition in Höhe von 2 Billionen Won erhalten, insgesamt 3,2 Billionen Won (rund 2,2 Milliarden Euro). Somit sind zusammen mit der aktuellen Finanzierung etwa drei Milliarden Euro zusammengekommen – oder umgerechnet 4,44 Billionen Won. Damit wurde laut SK On das ursprüngliche Finanzierungsziel von vier Billionen Won übertroffen.

SK On betreibt derzeit Produktionsstätten für Elektrofahrzeug-Batterien in Südkorea, den USA, China und Ungarn und plant, seine jährliche Produktionskapazität von 88 GWh im Jahr 2022 auf mindestens 220 GWh bis 2025 zu steigern.

skinnonews.com