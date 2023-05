Cool Planet erhält Umrüstauftrag für 8.500 Bergbau-Lkw

Das irische Umrüst-Unternehmen Cool Planet Group soll in den nächsten drei Jahren etwa 8.500 mit Diesel betriebene Bergbau-Lkw zu Elektrofahrzeugen umrüsten. Laut einem Zeitungsbericht kommt der Auftrag von einem „weltweit führenden Bergbauunternehmen“, dessen Name allerdings nicht genannt wird.

Wie die „Irish Times“ berichtet, soll der Auftrag einen Wert von rund 50 Millionen Euro haben. Ein Großteil der Umrüstungen wird wohl in einem gerade fertiggestellten Werk von Cool Planet im Ort Powerscourt in der irischen Grafschaft Wicklow realisiert. Zudem will das Unternehmen den kleineren Teil der Umrüstungen in einem weiteren geplanten Werk in Irland sowie in Portugal erledigen. Weitere Eckpunkte zu dem Auftrag – etwa zum Fahrzeugmodell oder zu den künftig verbauten E-Antrieben – nennt Cool Planet nicht.

Unternehmenschef Norman Crowley wird in dem Bericht nur folgendermaßen zitiert: „Buchstäblich in der letzten Woche haben wir unseren ersten Auftrag über 8.500 Lkw erhalten. Es ist eine sehr große Bergbaugruppe. Es werden noch weitere Aufträge hinzukommen. Einige davon werden in Powerscourt gebaut werden, aber Powerscourt ist nicht der Ort, der sich für 8.500 und mehr Lkw eignet, also werden einige davon in einer neuen Fabrik in Irland und einige in Portugal gebaut werden.“

Cool Planet rüstet in Powerscourt auch Oldtimer zu Elektrofahrzeugen um. Laut Crowley handelt es sich dabei jedoch um ein Nischengeschäft mit kleinen Stückzahlen und einem Mindestpreis von 500.000 Euro je Fahrzeug. Als neues Standbein will das Unternehmen zudem die Bereitstellung neuer Elektrofahrzeuge für die Bergbauindustrie vorantreiben.

