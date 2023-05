SAIC plant E-Auto mit Feststoff-Akkus für 2025

Der chinesische Autokonzern SAIC will 2025 sein erstes Elektro-Serienmodell mit Feststoffbatterien auf den Markt bringen. Laut lokalen Medien treibt SAIC seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an Feststoff-Batteriezellen voran, damit in zwei Jahren das erste damit ausgestattete Serienmodell vom Band rollen kann.

Nähere Details sind noch nicht bekannt. Es heißt unter Berufung auf ein Investoren-Event lediglich, dass das neue Fahrzeug „den Benutzern ein sicheres Autoerlebnis ermöglichen und ihnen gleichzeitig Batteriezellen mit höherer Energiedichte zur Verfügung stellen werde“. Aus den Berichten geht also nicht hervor, welche Eckdaten bei der Batterie das neue Fahrzeug bieten soll, wer die Zellen herstellt oder auch unter welcher Marke das Modell verkauft werden soll.

SAIC hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Feststoffbatterie-Spezialisten ChingTao Energy ein gemeinsames Labor eingerichtet. Damals war davon die Rede, dass der Autokonzern bereits 2023 in einem seiner Elektromodelle Feststoffbatterien einsetzen will. ChingTao baut eine Produktionsstätte mit einer Kapazität von zehn GWh und ist somit vermutlich auch der Hersteller der Zellen – ausdrücklich bestätigt ist das aber nicht.

Damals hieß es auch, dass ein E-Auto mit einer solchen Batterie soll auf eine Reichweite von 1.000 Kilometern kommen solle, wahrscheinlich im chinesischen Normzyklus CLTC. Trotz der hohen Sicherheit und Langlebigkeit soll die Batterie mit 4C geladen werden können – also dem Vierfachen ihrer Kapazität.

cnevpost.com