Stuttgart: Neues Ladenetz für E-Sharing-Roller

Die Stadtwerke Stuttgart errichten zusammen mit dem Unternehmen Leon Mobility ein Ladenetz für E-Roller. Bis Anfang 2024 sollen insgesamt 55 Ladestationen im Stadtgebiet aufgebaut und alle 200 Fahrzeuge des E-Roller-Sharing-Angebots stella der Stadtwerke für das Laden umgerüstet werden.

Damit wird das bisherige standortunabhängige Konzept der Stellas mit einem stationären kombiniert. 17 seiner sogenannten XOO-Ladestationen für E-Roller hat Leon Mobility in Stuttgart in den vergangenen Wochen bereits errichtet, unter anderem in Stuttgart-Mitte, Stuttgart-West und Bad Cannstatt. 50 Stella-Roller sind bisher mit der neuen Technik zum Laden ausgestattet.

Die E-Roller von Stella, die seit 2019 in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs unterwegs sind, waren noch mit einem Ladekabel im Helmfach unterwegs. Die neuen XOO-Ladestationen verfügen über ein fest angeschlagenes Kabel, das nur noch mit einem Magnetstecker mit dem Fahrzeug verbunden werden muss – dafür ist aber die Umrüstung der Fahrzeuge nötig. Die Ladestationen erinnern an eine große Wallbox mit Display, die Ladekabel sind aber ungleich dünner als Typ-2-Kabel für E-Autos.

Im Aktionszeitraum bis Juni erhalten die Nutzenden für jeden Ladevorgang an einer XOO-Ladestation zehn Freiminuten, ab Juli fünf Freiminuten. Die Ausleihe wird automatisch beendet, sobald das Fahrzeug angeschlossen ist, auch die Minuten-Gutschrift erfolgt laut der Mitteilung automatisch. Ein Roller, der gerade geladen wird, kann aber wie gewohnt über die Stella-App gebucht werden.

„Wir sind stolz darauf, das weltweit erste Ladenetzwerk für Leihroller in Stuttgart zu eröffnen“, sagt Mat Schubert, CEO von Leon Mobility. „Durch das neue Ladenetzwerk werden wir die effizienteste Form der E-Mobilität in der Stadt weiter vorantreiben und den Usern noch bessere Services bieten.“

Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart, ergänzt: „Wir haben unser Ohr immer an der stella-Community und arbeiten kontinuierlich an Verbesserungen. Dank des gemeinsamen Projekts mit Leon Mobility können wir unsere E-Roller nun noch zugänglicher und besser verfügbar machen. Je mehr Ladestationen vorhanden sind und genutzt werden, desto mehr stellas stehen mit vollem Akku bereit. Laden lohnt sich also.“

