Porta-Gruppe beauftragt Allego mit Ladesäulen-Aufbau

Allego wird bis Ende 2024 insgesamt 1.500 Ladepunkte an 123 Möbelhaus-Standorten der Porta-Gruppe in ganz Deutschland installieren. Dabei wird es sich um eine Mischung aus Ladern mit 50 und 150 kW handeln, die für Kunden und Dritte gleichermaßen zugänglich sein sollen.

Die ersten dieser Schnellladestationen sind laut Allego bereits an den Porta-Standorten Potsdam, Altenburg und Markranstädt in Betrieb genommen worden. Zudem hat das Ladeinfrastruktur-Unterenhmen die Zentrale der Porta-Gruppe in der ostwestfälischen Stadt Porta Westfalica mit halböffentlichen HPC-Stationen ausgestattet, die sowohl für Mitarbeitende als auch für Gäste zur Verfügung stehen.

Den Partnern zufolge sind die Ladestationen derart beschaffen, dass sie „später auf ultraschnelles Laden aufgerüstet werden können, um dem zukünftigen Bedarf gerecht zu werden“. Sie sollen Besuchern an den Porta-Standorten ebenso zur Verfügung stehen wie Elektroautofahrern auf der Durchreise.

Die familiengeführte Porta-Unternehmensgruppe verfügt hierzulande derzeit über 28 Porta-Möbelhäuser, zwei Porta-Küchenwelten in Berlin und Leipzig sowie rund 100 Filialen des Einrichtungsdiscounters SB-Möbel BOSS. Auch der in Sachsen-Anhalt präsente Möbelhändler Möbel Letz gehört zur Gruppe, ebenso 22 Einrichtungshäuser der ASKO-Gruppe in Tschechien und der Slowakei.

„Seit fast 60 Jahren sind wir mit unseren Einrichtungshäusern am Puls der Zeit. Die Erweiterung unserer Standorte um moderne Schnelllademöglichkeiten ist daher ein logischer Schritt“, teilt das Unternehmen mit. „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der uns in Sachen Skalierbarkeit und innovativem Wissen und Erfahrung mit Unternehmen wie dem unseren den Weg in die Zukunft ebnen kann. Nach unserem ersten Testlauf in Potsdam im Jahr 2021 haben wir uns entschieden, diesen Weg mit Allego weiterzugehen.“

Laut Mathieu Bonnet, CEO von Allego, haben sich die Partner bewusst für niedrigere Ladekapazitäten und mehr Ladepunkte entschieden, „da die Verweildauer in den Möbelhäusern meist länger ist“.

