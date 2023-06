Cubonic integriert E-Antriebe von Punch Powertrain

Die Moove-Nachfolgefirma Cubonic wird Elektroantriebe von Punch Powertrain in seine Fahrzeugarchitektur verbauen. Konkret sollen die Electric Drive Units des belgischen Zulieferers in den Kleinbus PeopleMover und das leichte Transportfahrzeug CargoMover von Cubonic integriert werden.

Das sieht eine zwischen beiden Unternehmen vereinbarte strategische Partnerschaft vor. Cubonic ist vor einigen Monaten aus dem insolventen Aachener E-Shuttle-Entwickler Moove hervorgegangen. Die Partnerschaft mit Punch Powertrain, einem Getriebehersteller, der auch komplette Hybrid- und Elektroantriebe anbietet, soll die Entwicklung von Cubonics PeopleMover- und CargoMover-Lösungen vorantreiben. Cubonic profitere dabei von Punch Powertrains Expertise bei der Entwicklung von Mobilitätsanwendungen, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Cubonic hat sich analog zum Vorgängerunternehmen Moove auf Elektro-Shuttles spezialisiert. Man entwickele „hoch individualisierbare elektrische LCV-Lösungen, die automatisiertes und autonomes Fahren, nahtlose Konnektivität mit den Ökosystemen ihrer Kunden sowie verbesserte Produktivität und Rentabilität bieten“, schreibt die nun bei Köln ansässige Firma. LCV steht dabei für Light Commercial Vehicles, also leichte Nutzfahrzeuge.

Auf die technischen Eigenschaften des Elektroantriebs von Punch Powertrain selbst gehen die Partner nicht ein. Punch Powertrain werde die Integration unterstützen, heißt es lediglich. Zunächst werden die Electric Drive Units der Belgier „in die fortgeschrittenen Prototypen des Unternehmens an seinem neuen Standort in Pulheim-Brauweiler, Deutschland, eingebaut“.

Cubonic-CEO Günter Butschek kommentiert, dass die neue Partnerschaft „uns erlaubt, die Entwicklung unserer PeopleMover und CargoMover eLCVs schnell voranzutreiben“. Mit Punch Powertrain habe man einen Partner gefunden, der die eigenen Werte von Agilität, Innovation und Nachhaltigkeit teile und dessen Expertise helfe, den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile nachhaltig zu verändern.

Sébastien Mazoyer, CEO von Punch Powertrain, gibt sich erfreut, als Technologie- und Produktionspartner von Cubonic hochmoderne Elektroantriebe bereitstellen zu können. „Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserer Vision und unserem strategischen Ansatz, unseren Kunden mit unserem Know-how im Bereich der Elektromobilität einen Mehrwert zu bieten und die Markteinführung von deren Produkten zu beschleunigen.“ Gemeinsam bereite man sich auf die nächste Stufe des elektrischen Personen- und Gütertransports vor.

Die Firma Cubonic existiert seit dem 22. November 2022. Einen Monat nach dem Insolvenzantrag erfolgte der Betriebsübergang von der Moove GmbH (ehemals e.Go Moove GmbH) auf die neu gegründete Cubonic GmbH. Als Knackpunkt nannte die Firma mit ihren 90 Mitarbeitenden seinerzeit eine begonnene Finanzierungsrunde, die nicht termingerecht abgeschlossen werden konnte – „was zu Zahlungsschwierigkeiten führte“. Die Moove GmbH befand sich mitten im Kapital-intensiven Produktionsanlauf der genannten Fahrzeuge CargoMover und PeopleMover.

Ursprünglich entstanden war das Unternehmen 2018 als Joint Venture für Elektro-Shuttles von ZF und e.GO Mobile – seinerzeit noch unter dem Namen e.GO Moove GmbH. Ende 2020 übernahm dann Miltenyi Biotec aus Bergisch Gladbach im Rahmen einer Finanzierungsrunde die e.GO-Moove-Anteile von ZF. Seinerzeit war noch Prof. Günther Schuh CEO des Joint Ventures. In der Phase danach erfolgte (im Zuge der e.GO-Übernahme durch die ND Industrial Group) die Abnabelung von e.GO und folglich die Umbenennung in Moove GmbH. Mit Günter Butschek ist seit April 2022 ein ehemaliger Daimler- und Airbus-Manager als CEO aktiv.

