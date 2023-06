Quantron gründet neue Italien-Tochter

Das auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen spezialisierte deutsche Unternehmen Quantron expandiert nach Italien. Quantron übernimmt die Tochtergesellschaft Eyes Group vom italienischen Unternehmen Friem und gründet den Ableger Quantron Italy.

Friem ist laut Quantron ein „Top Global Player in der Produktion von Leistungswandlern mit einer führenden Position in der grünen Wasserstofflieferkette“. Friem wird gemäß der Mitteilung „ihre Tochtergesellschaft Eyes Group s.r.l. zu 100 % an die Quantron AG“ übertragen. Das auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen spezialisierte Unternehmen wird ab sofort unter dem Namen Quantron Italy s.r.l. operieren. Wie viel Quantron dafür an Friem zahlt, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.

Die Leitung des Unternehmens wird übrigens nicht verändert: Fabrizio Simoni, ehemals CEO der Eyes Group, wird Managing Director von Quantron Italy.

Quantron Italy wird seinen Firmensitz in Mailand haben, wo zum Start „emissionsfreie Fahrzeuge für die letzte Meile“ gefertigt werden. Damit dürfte die Q-Light-BEV-Serie von Quantron gemeint sein, also leichtere E-Transporter auf Basis des Iveco Daily. Zumindest hat Quantron ein Pressebild des Q-Light BEV zu der Mitteilung verlinkt. Der Daily war eines der ersten Fahrzeuge, das nach der Unternehmensgründung 2019 auf E-Antriebe umgerüstet wurde.

Diese Transaktion sei der erste Schritt einer strategischen Partnerschaft zwischen Quantron und Friem, die in Zukunft weitere Kooperationen vorsieht.

Michael Perschke, CEO der Quantron AG, erklärt: „Mit dem neuen Standort in Italien wollen wir unsere Präsenz in Südeuropa stärken und unser Retrofitting-Geschäft expandieren. In Eyes bereits bestehender Infrastruktur sowie deren umfangreichem Fachwissen und Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten sehen wir eine perfekte Basis, um erfolgreich auf dem italienischen Markt zu wachsen.“

„Wir freuen uns, Quantron bei seiner weiteren Entwicklung mit den Ressourcen und Fähigkeiten unseres Teams zu unterstützen“, bekräftigt Lorenzo Carnelli, CEO von Friem. „Diese gemeinsame Aktion steht im Einklang mit unserem Industrieplan und bestätigt die Unterstützung und das Engagement von Friem für den Energiewandel.“

