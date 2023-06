Shell Recharge baut HPC-Netz an österreichischen Autobahnen

Shell will in Österreich bis 2025 ein flächendeckendes Netz mit schnellen und ultraschnellen Ladestationen an Autobahnen errichten. Erste High-Power-Charger an österreichischen Autobahnen hat Shell bereits in Betrieb genommen.

Die ersten überdachten Ladestationen wurden am Walserberg, in Ansfelden, St.Pölten, Strengberg, Mondsee und Fürnitz eröffnet. Auf einem zu der Meldung veröffentlichten Pressebild ist ein Standort mit zwei HPC-Säulen vom Typ ABB Terra 360 zu sehen, die jeweils über zwei CCS-Ladepunkte verfügen.

Aber wie viele Standorte oder Ladepunkte das flächendeckende HPC-Netz von Shell Recharge in Österreich umfassen soll, wird in der Mitteilung nicht angegeben. Stattdessen kommt Hartwig Hufnagl, Vorstandsdirektor der ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) zu Wort. „Die ASFINAG garantiert eine flächendeckende Versorgung mit Ladestationen mindestens alle 25 Kilometer bis zum Jahr 2030. Dafür brauchen wir unsere bewährten und bestehenden Partner wie Shell“, so Hufnagl. Sprich: Neben Shell Recharge werden auch weitere Partner beim HPC-Ausbau zum Zuge kommen.

„Wir wissen, dass unsere Kund:innen unterschiedliche Bedürfnisse haben und ihr E-Auto laden wollen, wo sie es gerade brauchen – sei es zu Hause, während des Einkaufens oder unterwegs an der Tankstelle. Wir wollen für alle Situationen die geeignete Lösung bieten“, sagt Saghi Froughivand, Leiterin des Tankstellengeschäfts von Shell in Österreich. In Österreich kooperiert Shell außerdem mit Rewe, um an 100 Billa-, Billa-Plus-, Penny- und BIPA-Standorten jeweils bis zu sechs High Power Charger zu errichten.

„Um Langstrecken mit dem E-Auto bewältigen zu können, ist es für uns wichtig schnelle, leistungsstarke Ladeinfrastruktur, verbunden mit Shop-Angeboten sowie Verweilmöglichkeiten im Shell Café, auf den Autobahnen zur Verfügung zu stellen“, so Froughivand weiter.

