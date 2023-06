eMobility update: Peugeot e-308 bestellbar / Audi plant Agenturmodell / MAN baut keine Euro-7-Busse

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität! Das sind heute unsere Themen: Audi führt Agenturmodell für E-Autos ein ++ MAN baut keine Euro-7-Busse ++ Bestellstart für Peugeot e-308 ++ Serienstart des Mercedes eCitaro fuel cell ++ Und sattes Plus bei den Elektroautos in Deutschland ++

#1 – E-Autos: Audi führt 2024 Agenturmodell ein

Audi wird beim eMobility-Vertrieb in Deutschland ab 2024 auf ein Agenturmodell umstellen. Die Händler der Marke werden Elektroautos somit künftig im Auftrag des Herstellers vermitteln und nicht mehr länger auf eigene Rechnung verkaufen. Darauf haben sich die Audi-Händler nach langen Verhandlungen mit dem Hersteller aus Ingolstadt geeinigt.

#2 – MAN wird keine Euro-7-Busse bauen

Der Bushersteller MAN wird nicht in Euro-7-Technologie investieren. Stattdessen wollen die Münchner ab 2030 für Städte und Gemeinden nur noch emissionsfreie Busse im Portfolio haben. „Im Jahr 2030 werden wir in Europa keinen Stadtbus mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen“, sagte Heinz Kiess, Leiter Produktmarketing Bus bei MAN Truck & Bus in Barcelona.

#3 – Peugeot nimmt Bestellungen für e-308 an

Peugeot hat in Deutschland die Bestellbücher für den vollelektrischen 308 als „First Edition“ geöffnet. Erhältlich ist das Elektroauto vorerst aber ausschließlich im Leasing online über den Financing Store von Peugeot. Der Peugeot e-308 First Edition kommt mit dem neuen 115-kW-Motor und der auf 54 Kilowattstunden brutto vergrößerten Batterie.

#4 – Serienstart des Mercedes eCitaro fuel cell

Daimler Buses hat nun alle Details seines ersten serienmäßigen Elektrobusses mit Brennstoffzelle als Range Extender vorgestellt. Der Serienstart des eCitaro fuel cell erfolgt zeitgleich mit der Premiere in Barcelona. Erste Eckdaten zum Antrieb der neuen eCitaro-Variante gab es bereits Ende Mai.

#5 – 42.725 neue Elektro-Pkw im Mai

Im Wonnemonat Mai hat das Kraftfahrt-Bundesamt knapp 43.000 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Das sind fast 47 Prozent mehr als im Vorjahres-Mai. Vor einem Jahr kamen nur knapp 30.000 Elektroautos neu auf die Straßen. Damit stabilisiert sich auch der Jahrestrend.

