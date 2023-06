Ascend Elements verkündet Großauftrag aus den USA

Das US-Unternehmen Ascend Elements hat in den USA einen Großauftrag im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar an Land gezogen. Geliefert werden sollen Kathoden-Vorläufermaterialien (pCAM) für die Batterieproduktion.

Beginnend im vierten Quartal 2024 wird Ascend Elements zunächst pCAM im Wert von 1 Milliarde Dollar liefern. Den Auftraggeber nennt Ascend allerdings nicht. Nur, dass es sich um einen mehrjährigen Vertrag handelt. Und dass der Kunde gemäß den Bedingungen der Vereinbarung nach der ersten Lieferung die Möglichkeit haben wird, den Vertrag zu verlängern und auf eine größere Menge mit einem Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar zu erweitern.

Ascend Elements baut in Kentucky eine Fabrik zur Produktion von nachhaltigen Batteriematerialien. Dort sollen dem bisherigen Plan zufolge nach der voraussichtlichen Fertigstellung Ende 2023 jährlich genug Kathodenmaterial (CAM) und Vorläufer für bis zu 750.000 Elektrofahrzeug-Batterien vom Band laufen. Das ist übrigens dreimal so viel, wie das Unternehmen bislang kommuniziert hatte. Bis dato war immer die Rede von CAMs und pCAMs für bis zu 250.000 E-Fahrzeuge.

Der Spatenstich erfolgte im Oktober 2022. Damals gewährte das US-Energieministerium Ascend Elements zwei Zuschüsse in Höhe von insgesamt 480 Millionen Dollar, um den Bau der Anlage in Kentucky zu beschleunigen.

„Nahezu 100 Prozent des weltweiten pCAM wird in Asien hergestellt“, sagt Mike O’Kronley, CEO von Ascend Elements. „Es gibt keinen Grund, warum wir kritische Batteriematerialien wie diese nicht in den USA herstellen können. Tatsächlich müssen wir unsere eigenen Batteriematerialien herstellen, um die Lieferkette in Nordamerika zu sichern, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und unsere Energieunabhängigkeit zu gewährleisten.“

Im März 2023 hatte das Unternehmen zudem seine erste Fabrik für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien im kommerziellen Maßstab im US-Bundesstaat Georgia in Betrieb genommen. Die sogenannte „Base 1“ ist laut Ascend Elements Nordamerikas größte Recyclinganlage für Elektrofahrzeug-Batterien. Dort können jährlich bis zu 30.000 Tonnen Akkus verarbeitet werden, was rund 70.000 E-Fahrzeugbatterien entsprechen soll.

ascendelements.com