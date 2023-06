eMobility update: Neues Mercedes-AMG Topmodell / VW stellt Produktion neu auf / H2-Taxis in Paris

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Heute haben wir die folgenden News aus der Welt der Elektromobilität für Sie im Programm: VW ordnet Kapazitäten in China neu ++ 50 Wasserstoff-Taxis für Paris ++ AMG-Topmodell des Mercedes EQE SUV ++ Ari präsentiert elektrisches Kommunalfahrzeug ++ Und Evum baut Produktion in Bayern aus ++

#1 – VW macht Platz für Elektroautos in China

Volkswagen stellt seine Produktion in China neu auf. Laut Medienberichten soll durch eine Bündelung der Fertigung in erster Linie Platz für die Herstellung von Elektroautos geschaffen werden. So soll unter anderem die Montage von Verbrennermodellen aus dem Werk Anting an andere Standorte verlagert werden.

#2 – Hype: 50 H2-Taxis von Stellantis für Paris

Die Pariser Wasserstofftaxi-Flotte des Anbieters Hype wächst: In diesem Jahr sollen insgesamt 50 Exemplare aus dem Hause Stellantis eingeführt werden. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Konkret werden die Stellantis-Modelle Peugeot e-Expert Hydrogen und Citroën ë-Jumpy Hydrogen in Paris neu auf die Straße rollen.

#3 – Mercedes: AMG-Topmodell des EQE SUV

Mercedes-Benz bietet für sein vollelektrisches EQE SUV jetzt eine zweite AMG-Version an. Der neue Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV kann ab sofort geordert werden. Bestellungen sind sowohl bei den Händlern als auch online möglich. Die Preise entsprechen der neuen Luxus-Strategie von Mercedes und sind zugleich AMG-typisch.

#4 – Ari Motors präsentiert Elektro-Kommunalfahrzeug

Das sächsische Unternehmen Ari Motors stellt einen neuen elektrischen Geräteträger vor. Das kommunale Nutzfahrzeug namens Ari 1570 soll für verschiedenste Aufgabenbereiche eingesetzt werden können. Ausgestattet ist es dafür mit einem 35-kW-Allradantrieb und einer 33 Kilowattstunden großen Batterie.

#5 – Evum Motors baut Produktion in Bayern aus

Und wir bleiben zum Schluss der Sendung noch kurz im Segment der kompakten Elektro-Helfer: Der Münchener Hersteller Evum Motors hat sich eine Betriebsmittelfinanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro von der UniCredit Bank gesichert. Mit diesem Investment will das Startup seine Produktion im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach weiter ausbauen.

