Mercedes bringt neues AMG-Topmodell des EQE SUV

Mercedes-Benz bietet für sein vollelektrisches EQE SUV jetzt eine zweite AMG-Version an. Der neue Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV kann ab sofort zu Preisen ab 129.662,40 Euro brutto geordert werden. Bestellungen sind sowohl bei den Händlern als auch online möglich.

Während der Hersteller den oben genannten Preis in seiner offiziellen Mitteilung nennt, wird im Online-Konfigurator für den EQE 53 4MATIC+ SUV ein Preis von 139.438,25 Euro brutto aufgerufen. Gut möglich, dass sich der Preis von 129.662,40 Euro für den 53er auf ein vorkonfiguriertes Modell bezieht. Mercedes-Benz geht in seiner Mitteilung auf die Differenz jedoch nicht ein, so dass dies zwar als wahrscheinlich, aber nicht als bestätigt gelten kann.

Klar ist: Laut Online-Konfigurator kostet der 53er rund 14.500 Euro mehr als der seit Dezember 2022 verfügbare AMG EQE 43 4MATIC, seines Zeichens die erste AMG-Version des EQE SUV.

Der jetzt vorgestellte neue Ableger ist mit einer Leistung von 460 kW die nunmehr stärkste Modellvariante. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 453 Kilometern an. Interessant ist, dass Mercedes in früheren Ankündigungen dieser Top-Version von 505 kW gesprochen hatte. Thematisiert wird diese Abweichung in der aktuellen Mercedes-Mitteilung nicht. Zum Vergleich: Der EQE 43 4MATIC als nächststärkste Version leistet 350 kW.

Zur Serienausstattung des 53er gehören unter anderem ein Luftfahrwerk (AMG Ride Control+) mit adaptiver Verstelldämpfung und 21-Zoll-Rädern, eine elektromechanische aktive Wankstabilisierung, eine spezielle Licht- und Soundausstattung und das AMG-Performance-Lenkrad mit Lenkradtasten.

Gleichzeitig lässt sich das Modell noch mit aufpreispflichtigen Optionen hochkonfigurieren. Beispielsweise anhand des AMG-Dynamic-Plus-Pakets für 4.760 Euro. Dieses soll ausgewählte Fahrdynamik-Extras wie einen Boost beim Anfahren und eine auf 240 km/h erhöhte Höchstgeschwindigkeit bieten. „In diesem Fall benötigt der SUV EQE 53 4MATIC+ nur 3,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h“, teilt Mercedes mit. Ohne das Zusatzpaket sind es 3,7 Sekunden.

Den EQE SUV gibt es aber auch ohne AMG-Antrieb: Anfang Mai erfolgte in Deutschland die Verkaufsfreigabe für die Versionen 350+, 350 4MATIC und 500 4MATIC. Die neue Basisversion 300 soll voraussichtlich im dritten Quartal 2023 folgen.

