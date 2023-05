Mercedes EQE SUV auch ohne AMG-Antrieb bestellbar

Mit der Verkaufsfreigabe weiterer Varianten des EQE SUV in Deutschland sind eine Reihe von Modellvarianten ab sofort hierzulande kurzfristig verfügbar. Nun sind drei weitere Versionen bestellbar, im Juni soll die Verkaufsfreigabe für das Basismodell EQE SUV 300 erfolgen.

Zur Erinnerung: Der europaweite Verkaufsstart für den EQE SUV war im Dezember 2022 erfolgt, damals aber nur mit dem AMG EQE 43 4MATIC, der in Deutschland zu Preisen ab 124.920,25 Euro angeboten wird.

Mit der nun erteilten Verkaufsfreigabe für drei weitere Varianten ist das Modell nun auch zu fünfstelligen Preisen erhältlich: 350+ wird ab 86.810,50 kosten, die Variante 350 4MATIC ab 89.547,50 und der 500 4MATIC mindestens 99.841 Euro. Alle hier genannten Preise sind die Bruttopreise für Deutschland, in anderen Ländern können sie abweichen.

Mit dem EQE SUV 300 sind ab Juni dann wie zur Weltpremiere im vergangenen Oktober angekündigt fünf Antriebsvarianten des Modells erhältlich. Das große Aber: Es sind nicht die fünf Antriebe, die Mercedes zur Weltpremiere vorgestellt hatte. Damals galt der 215 kW starke EQE SUV 350+ als Basisvariante, als Top-Modell war noch ein bis zu 505 kW starker AMG EQE 53 4MATIC+ in der Pressemappe enthalten.

Technische Daten zu dem bisher nicht aufgeführten EQE SUV 300 nennt Mercedes in der Mitteilung zur Verkaufsfreigabe nicht direkt. Es dürfte sich aber um den 300er-Antrieb aus der EQE Limousine handeln: Dieser kommt auf 180 kW Leistung und nutzt eine mit 89 kWh (statt 90,56 kWh) minimal kleinere Batterie. Dafür heißt es an anderer Stelle in der Mitteilung: „Das modulare Antriebskonzept ermöglicht beim EQE SUV ein großes Spektrum an maximalen Gesamt-Antriebsleistungen von 180 bis 300 kW.“ Ob der über 500 kW starke Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ zu einem späteren Zeitpunkt folgt, wird nicht ausgeschlossen, aber auch nicht bestätigt.

Von den drei nun bestellbaren Varianten ist laut Mercedes „ein umfangreiches Angebot attraktiv vorkonfigurierter Fahrzeuge“ kurzfristig verfügbar. Die Fahrzeugauswahl und -bestellung könne „direkt vor Ort in den Mercedes-Benz Niederlassungen, beim Mercedes-Benz Partner oder online über den Mercedes-Benz Store“ erfolgen.

