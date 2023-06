eMobility update: Volvo EX30 E-SUV / Bund rückt vom Millionen-Ziel ab / Silence S04 Produktion

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“. Vor dem Wochenende haben wir noch folgende Meldungen zur Elektromobilität für sie: Bundesregierung stapelt beim Ladenetz tiefer ++ Silence startet Produktion ++ Volvo stellt den EX30 offiziell vor ++ Hyundai Ioniq 6 bekommt Plug&Charge ++ Und Amsterdam verbietet manche Verbrenner ab 2025 +

#1 – Ladenetz: Rückt Bund von Millionen-Ziel ab?

Die deutsche Bundesregierung verfolgt ihr bisheriges Ziel von einer Million öffentlich zugänglichen Ladepunkten bis 2030 womöglich nicht weiter. Hintergrund ist einem Agenturbericht zufolge der Umfang des heimischen Ladens: Auf jeden öffentlichen Ladepunkt in Deutschland sollen inzwischen etwa zehn private Anschlüsse kommen.

#2 – Silence läutet Produktion des S04 ein

Der spanische Elektroroller-Hersteller Silence hat mit der Produktion seines ersten vierrädrigen Elektrofahrzeugs begonnen. Der im Herbst 2021 vorgestellte Zweisitzer Silence S04 wird ab sofort in einem neuen Werk des Mutterkonzerns Acciona in Barcelona gefertigt. In der über 60.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte sollen nach Unternehmensangaben künftig auch Batterien hergestellt werden, die in der aktuellen ersten Phase noch aus einer Fabrik in der Nähe angeliefert werden.

#3 – E-SUV: Volvo stellt den EX30 offiziell vor

Volvo bringt seinen rein elektrischen Kompakt-SUV auf den Markt. Der EX30 soll den Volumenmodellen von Tesla Konkurrenz machen. Das Design war bereits enthüllt, jetzt haben die Schweden aber alle Details zum neuen Stromer vorgestellt. Das kleine SUV wird in drei Varianten angeboten: Die Einstiegsversion verfügt über einen elektrischen Heckantrieb mit 200 kW Leistung.

#4 – Hyundai Ioniq 6 erhält Plug&Charge-Funktion

Hyundai will den Besitzern seines Elektromodells Ioniq 6 noch in diesem Jahr die Plug&Charge-Funktionalität zur Verfügung stellen. Zum Laden des Ioniq 6 werden dann weder die App „Charge myHyundai“ noch die dazugehörige Ladekarte benötigt. Die Nutzung der Funktion werde zunächst an Ladesäulen mit der Aufschrift „Plug & Charge ready“ möglich sein.

#5 – Amsterdam verbietet bestimmte Verbrenner

Ab 2025 dürfen in weiten Teilen Amsterdams nur noch lokal emissionsfreie Taxis, Lieferwagen, Lastwagen, Roller, Mopeds und Boote fahren. Diese Fahrzeuge müssen also entweder Batterie-elektrisch sein oder mit Wasserstoff betrieben werden. Die Regelung gilt allerdings nur für die genannten Fahrzeugtypen, die ab 2025 neu zugelassen werden.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>