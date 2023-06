Hyundai Ioniq 6 erhält Plug&Charge-Funktion

Hyundai kündigt an, Besitzern seines Elektromodells Ioniq 6 noch in diesem Jahr die Plug&Charge-Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Zum Laden des Ioniq 6 werden dann weder die App Charge myHyundai noch die dazugehörige Ladekarte benötigt.

Die Nutzung der Funktion werde zunächst an Ladesäulen mit der Aufschrift „Plug & Charge ready“ möglich sein, die man zum Beispiel beim Anbieter Ionity findet, teilt Hyundai mit. In Deutschland hatten die Südkoreaner den Konfigurator für den Ioniq 6 im November 2022 geöffnet. Die Listenpreise beginnen bei 43.900 Euro. Zuvor hatte Hyundai eine auf 2.500 Exemplare limitierte First Edition des Ioniq 6 angeboten, die allerdings innerhalb weniger Stunden vergriffen war. Die Ioniq 6 First Edition war in Deutschland mit 66.400 Euro eingepreist.

Bei der neuen Plug&Charge-Funktion erfolgt nicht nur der Ladevorgang durch reines Anstecken des Ladesteckers, sondern auch die Abrechnung der Ladekosten automatisch: „Die Rechnung erscheint wie gewöhnlich in der monatlichen Rechnungsübersicht der Charge myHyundai App“, präzisiert der Hersteller.

Bei Plug&Charge identifizieren sich Ladesäule und Fahrzeug bekanntlich über digital gespeicherte Registrierungsdaten gegenseitig, was eine manuelle Authentifizierung zum Start des Ladevorgangs überflüssig macht – mehr zur Funktionsweise von Plug&Charge haben wir in diesem Artikel aufgearbeitet.

hyundai.news