EVBox öffnet Bestellbücher für 400-kW-Ladesäule

EVBox stellt seine derzeit leistungsstärkste Ladestation vor: Die EVBox Troniq High Power ist in der Lage, eine Leistung von bis zu 400 kW zu liefern und kann ab sofort bestellt werden. Lieferbar ist sie laut EVBox voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2023.

Das neue Gerät verfügt dem Hersteller zufolge über eine skalierbare Architektur mit bis zu zehn 40-kW-Leistungsmodulen und ist mit 320 kW, 360 kW oder 400 kW Ausgangsleistung verfügbar. Die Säule kann, sofern vom Fahrzeug unterstützt, theoretisch eine Reichweite von 100 Kilometern in nur drei Minuten nachladen. Alternativ kann die Ladeleistung auch dynamisch von zwei Fahrzeugen gemeinsam genutzt werden, wobei jedem Fahrzeug beispielsweise 200 kW Leistung zugewiesen werden. Letzteres dürfte der deutlich häufigere Fall sein, da derzeit kein Serienfahrzeug mit 400 kW laden kann.

EVBox will in diesem Jahr bis zu 2.000 Stück des neuen Ladegeräts produzieren. Die Markteinführung der EVBox Troniq High Power folgt auf eine erfolgreiche Testphase an zwei Standorten in Frankreich und in den Niederlanden. Über letzteres Pilotprojekt an der niederländischen Fastned-Station De Watering an der A 8 bei Oostzaan hatten wir im Dezember berichtet.

Wir erinnern uns: Die DC-Säule Troniq Modular hatte EVBox im Mai 2021 vorgestellt – mit bis zu 240 kW Ladeleistung. Bei der neuen Säule handelt es sich um die weiterentwickelte Troniq Modular High-Power, die eben das Laden mit 400 kW ermöglicht. Die Säule wurde entwickelt, um „Gebiete mit hohem Verkehrsaufkommen optimal zu bedienen“. Konkret genannt werden „Kurzzeitstandorte wie Autobahnraststätten und Tankstellen“.

„Da die Mehrheit der Early Adopters bereits ein Elektroauto fährt, müssen wir das Laden schneller und flächendeckender denn je machen, um die nächste Gruppe von Autofahrer*innen davon zu überzeugen, auf Elektroautos umzusteigen“, äußert Remco Samuels, CEO von EVBox. „Das High Power Charging und die Einführung der EVBox Troniq High Power sind ein wichtiger Schritt hin zu einer Zukunft, in der Elektromobilität die neue Normalität ist. Wir freuen uns darauf, die Branche mit dieser Ankündigung voranzubringen.“

Zu den Tests in Frankreich und den Niederlanden resümiert der Hersteller, dass innerhalb von fünf Monaten das „Early Adopter“-Programm in der Nähe von Amsterdam und Toulouse mehr als 4.000 erfolgreiche Ladevorgänge und über 1.700 Stunden aktives Laden registriert habe. Und: „Mehr als 91 MWh Energie wurden an Elektrofahrzeuge geliefert, wodurch die Leistung und Kompatibilität der Ladestation mit verschiedenen Fahrzeugtypen, Batterietypen, Wetterbedingungen und Anwendungsfällen bestätigt wurde.“

news.evbox.com, evbox.com