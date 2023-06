Logistiker Trucksters will E-Lkw auf Fernstrecke bringen

Das spanische Transportunternehmen Trucksters hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 33 Millionen Euro abgeschlossen und kündigt an, Teile seines Gütertransportdienstes im Fernverkehr zu elektrifizieren. Zu den neuen Investoren gehören Continental, Volvo und die Europäische Investmentbank.

Trucksters bietet mit einem auf künstlicher Intelligenz und Big Data basierenden Lkw-Vermittlungssystem Gütertransportdienste im Fernverkehr an und will als eines der ersten Unternehmen auf der Langstrecke elektrisch fahren. In Kürze wollen die Spanier mit dem Einsatz mehrerer Elektro-Lkw beginnen, deren Anzahl im Laufe des Jahres erhöht wird. Bis Ende 2023 soll mindestens eine der von Trucksters bedienten Strecken zu 100 Prozent elektrisch befahren werden. Dazu gleich mehr.

Zunächst zur nun abgeschlossenen Finanzierungsrunde, in deren Zuge sich unter anderem Continental, Volvo und die Europäische Investitionsbank den bestehenden Investoren angeschlossen haben, zu denen der deutsche Fonds Amplifier VC sowie die spanischen Fonds BigSur Ventures, Bonsai Partners, Kibo Ventures, The Valley VC und der internationale Fond Metavallon VC gehören. Die Finanzierung der Europäischen Investitionsbank (EIB) erfolgte Unternehmensangaben zufolge als Teil des europäischen Programms InvestEU.

Die nun eingeworbenen gut 33 Millionen Euro sollen das Unternehmen in die Lage versetzen, „einige seiner strategischen Ziele zu verwirklichen, darunter die Elektrifizierung der Routen, wodurch Trucksters zum ersten Unternehmen in Europa werden könnte, das Ware über elektrifizierte Langstrecken transportiert“, wie es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung von Trucksters heißt. Als weitere Ziele nennt die Firma die Stärkung des IT- und Managementteams sowie die Eröffnung neuer internationaler Korridore.

Der 2018 gegründete Logistikspezialist schloss bereits im März 2022 eine Series-A-Runde mit 14,3 Millionen Euro ab. Geschäftskern des Unternehmens ist ein „innovatives Relaissystem“, mit dem vornehmlich Großkunden adressiert werden. „Ihnen bietet Trucksters schnelle und zuverlässige Lösungen an, wie z. B. die Vergrößerung ihres Fuhrparks zur Deckung einer höheren Nachfrage“, heißt es. Zum Kundenkreis sollen aktuell mehr als 600 internationalen Unternehmen gehören, darunter Samsung, Bosch, LG, DHL und Nestlé.

Trucksters ist gegenwärtig in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Polen, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien tätig. Die seit 2020 bedienten Routen führen von Spanien ins Ausland. Konkret gibt es vier Hauptkorridore: von Zentral-/Nordspanien nach Dortmund, von der spanischen Ostküste zu den Benelux-Ländern und Westdeutschland, von der spanischen Ostküste nach Polen und seit diesem Jahr von Zentralspanien nach Großbritannien. Welcher dieser Korridore bis Ende 2023 elektrifiziert sein soll, präzisiert das Unternehmen nicht.

Laut Firmenstatistik bewegt Trucksters mehr als 600 Lkw und absolvierte im vergangenen Jahr rund 2.000 sogenannte Staffel-Touren, wobei sozusagen das Prinzip der Staffel auf die Logistik übertragen wird und Lkw immer nur eine Teilstrecke zurücklegen, ehe sie die Ladung austauschen und wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückfahren. Dieses Prinzip will Trucksters dank eines KI-gesteuerten Relais-Systems perfektionieren – und spricht selbst von „Express-Staffel-Transport“.

Luis Bardají, Mitbegründer und CEO von Trucksters, betont, dass man bei der Gründung nie gedacht hätte, „dass wir nach nur wenigen Jahren eine Partnerschaft formalisieren würden wie die, die wir gerade mit Volvo und Continental unterzeichnet haben“. Sie als unsere Anteilseigner zu haben, sei ein Traum: Sicherheit, die Fahrer in den Fokus rücken, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung sind die Elemente, die uns zur Gründung von Trucksters veranlasst haben, gleichzeitig gehören sie zu den Markenzeichen beider Unternehmen. Wir können viel von dem lernen, was sie bereits geschaffen haben, und wir freuen uns darauf, diese neue Phase gemeinsam zu beginnen.“

Auch die beiden genannten Akteure kommen in der Mitteilung der Spanier zu Wort: Jürgen Bilo, Geschäftsführer der Corporate Venture Capital Unit von Continental, kommentiert: „Die Investition bei Trucksters steht im Einklang mit unserer Vision von Mobilität, die innovative datengesteuerte Flottenmanagementlösungen umfasst, betriebliche Effizienz gewährleistet und nachhaltiges Wachstum fördert. Neben dem exzellenten Team und dem starken Geschäftsmodell sind wir davon überzeugt, dass die Lösung von Trucksters das Flottenmanagement revolutionieren und die Zukunft des Transports gestalten wird.“

„Wir sind beeindruckt von dem, was Trucksters erreicht hat, und sehen, dass die Volvo-Gruppe einen beträchtlichen strategischen Wert für die Entwicklung des Unternehmens schaffen kann. Angesichts des wachsenden Bedarfs im Güterverkehr können Staffelsysteme eine solide Struktur für die Elektrifizierung von Langstrecken sowie für autonome Lösungen in der Zukunft bieten“, so Martin Witt, Präsident von Volvo Group Venture Capital.

