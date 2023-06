eMobility update: Ford Electric Vehicle Center in Köln / Fisker plant 75.000 Ocean / BYD expandiert

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“ mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Und das sind unsere Themen: Fisker will den Ocean auch in China bauen ++ BYD bringt seine Stromer nach Frankreich ++ Ford eröffnet Elektroauto-Produktion in Köln ++ Audi erreicht Meilenstein in Brüssel ++ Und sattes Plus bei den Elektroautos in Deutschland ++

#1 – Fisker will jährlich 75.000 Ocean in China bauen

Fisker hat seine Pläne für den chinesischen Markt bekannt gegeben. Demnach will der Hersteller sein E-SUV Ocean im kommenden Jahr nach China bringen. „Nach dem Beginn der Auslieferungen in Europa und der Auslieferung der ersten Fahrzeuge an unsere US-Kunden freuen wir uns darauf, noch in diesem Jahr in den chinesischen Markt einzutreten“.

#2 – BYD bringt fünf Stromer nach Frankreich

BYD geht genau den anderen Weg – und kommt mit seinen Elektroautos nach Europa. Nun bringt der chinesische Hersteller gleich fünf Elektroautos in Frankreich auf den Markt bringt. Für den Vertrieb hat sich BYD dort mit vier großen Händlernetzwerken zusammengetan.

#3 – Ford eröffnet „Electric Vehicle Center“ in Köln

Ford hat gestern sein „Electric Vehicle Center“ in Köln eröffnet. Zu den prominenten Gästen der Einweihung gehörte auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Werk in Köln-Niehl wurde in den vergangenen Monaten für die Fertigung von Elektroautos umgebaut. Die jährliche Produktionskapazität liegt künftig bei 250.000 Elektroautos.

#4 – 200.000 elektrische Audi-Fahrzeuge aus Brüssel

Audi hat in seinem Elektroauto-Werk in Belgien einen beachtlichen Meilenstein erreich: 200.000 Elektroautos hat Audi inzwischen in Brüssel produziert. Seit Dezember 2022 fertigt der Hersteller dort mit dem Audi Q8 e-tron und dem Audi Q8 Sportback e-tron das Topmodell der elektrischen SUV der Marke mit den Vier Ringen.

#5 – Flaschenpost kauft 1.000 Elektro-Transporter

Der Lieferdienst Flaschenpost hat 1.000 neue Elektrofahrzeuge angeschafft. Das in Münster ansässige Unternehmen will bis Ende des Jahres rund die Hälfte aller Liefertouren mit E-Fahrzeugen absolvieren. Die neuen Lieferfahrzeuge des deutschlandweit tätigen Online-Supermarktes stammen von verschiedenen Herstellern.

