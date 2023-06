BYD bringt Stromer-Quintett nach Frankreich

Der chinesische Hersteller BYD bringt fünf Elektroautos auf den Markt in Frankreich. Für den Verkauf hat sich BYD mit vier großen Händlernetzwerken zusammengetan – und das soll erst der Anfang sein.

Bereits in diesem Monat sollen die BYD-Händler mit den ersten Fahrzeugen beliefert werden. Kurz darauf soll der Verkauf beginnen. BYD will mit den Partnern noch in diesem Jahr landesweit 15 bis 20 Verkaufsstandorte eröffnen. Bis 2025 soll es 100 solcher Standorte in Frankreich geben.

Obwohl in der BYD-Pressemitteilung von „vier große Händlergruppen“ die Rede ist, nennt der Hersteller nur drei namentlich: BYmyCAR, Kroely und Bodemer. Ersterer betreibt bereits zwei Autohäuser mit BYD-Angebot in Paris. Kroely wird im dritten Quartal 2023 Standorte in Straßburg, Metz, Nancy und Mülhausen eröffnen, während Bodemer vorerst eine Location in Rennes eröffnen wird.

BYD startet in Frankreich mit seinem bekannten E-Auto-Trio Atto 3, Han und Tang. Ab Juli wird zudem der Dolphin und nach dem Sommer auch der Seal erhältlich sein. Dass diese beiden ebenfalls nach Europa kommen, hatte BYD Mitte April bestätigt.

Der chinesische Autobauer verkauft seine Fahrzeuge bereits in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, UK, Irland, Deutschland, Österreich, Spanien und Portugal. „Bald“ sollen die E-Fahrzeuge auch in Italien und Ungarn erhältlich sein, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem sollen 2024 „weitere europäische Länder“ folgen.

Quelle: Infos per Mail