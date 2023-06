DHL Express setzt in Indonesien auf E-Transporter

DHL Express hat seine Elektroflotte in Indonesien um 24 E-Transporter erweitert. Die neuen elektrischen Lieferwagen kommen in der Hauptstadt Jakarta sowie in Bandung zum Einsatz. Auch darüber hinaus soll die Zustellflotte elektrifiziert werden.

Die 24 E-Transporter werden nicht die ersten Elektrofahrzeuge in der indonesischen Flotte des Logistikers sein: Bisher hatte DHL Express in Indonesien vier Elektrotransporter und sechs Elektrofahrräder im Einsatz, die Gebiete in Jakarta und Surabaya bedienen.

Für welches Transporter-Modell sich die Indonesien-Tochter von DHL Express entschieden hat, geht aus der Mitteilung des Unternehmens nicht hervor. Auf den zu der Pressemeldung veröffentlichten Bildern ist jedoch ein Elektro-Transporter des chinesischen Herstellers DFSK zu sehen. Fest steht: Mit dem Einsatz der 24 Fahrzeuge will DHL Express pro Jahr 177 Tonnen CO2-Emissionen einsparen.

Die Deutsche Post DHL Group will wie berichtet bis 2030 60 Prozent ihrer weltweiten Lieferfahrzeuge für die letzte Meile auf Elektroantriebe umstellen. Ahmad Mohamad, leitender technischer Berater von DHL Express Indonesia, gibt an, dass die neuen E-Fahrzeuge „lediglich der Anfang unserer Reise zum Schutz der Erde für zukünftige Generationen“ seien. Man werde in den kommenden Jahren die Flotte weiter auf Elektrofahrzeuge umstellen und auch in E-Lkw und PV-Anlagen investieren.

