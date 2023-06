Batterie-Update für Volvo FL Electric und FE Electric

Volvo Trucks verhilft seinen mittelschweren E-Lkw-Modellen FL Electric und FE Electric mit verbesserten Batterien zu mehr Reichweite. Bestellungen der beiden verbesserten E-Lkw-Modelle sind ab sofort möglich. Die Auslieferungen sollen im Herbst 2023 beginnen.

Zum Verkaufsstart des Batterie-elektrischen Volvo FL konnten die Kunden im Jahr 2019 noch zwischen zwei und sechs Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit jeweils 50 kWh wählen. In der Zwischenzeit hatte der Hersteller den Energiegehalt pro Pack bereits auf 66 kWh vergrößert. Nun kommt der nächste Schritt: Volvo führt Batteriepacks mit nochmals 42 Prozent mehr Energiekapazität ein, was rund 94 kWh entspricht. Konkreter wird der Hersteller an dieser Stelle nicht. Es bleibt somit unklar, wie genau die Verbesserungen erzielt wurden.

Im FL Electric können drei bis sechs dieser 94-kWh-Packs verbaut werden, was einer Kapazität von 280 bis 565 kWh entspricht und eine Reichweite von 280 (drei Packs) bis 450 Kilometern (sechs Packs) im Verteilverkehr ermöglichen soll. Am einmotorigen Antriebsstrang ändert sich nichts. Der 16,7-Tonner leistet weiterhin bis zu 180 kW in der Spitze. Zur Ladefähigkeit macht Volvo keine Angaben. Bisher war die DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW an CCS-Ladepunkten möglich.

Beim FE Electric macht sich die verbesserte Batterie wie folgt bemerkbar: Der größere 27-Tonner kommt mit drei bis maximal vier Packs künftig auf einen Energiegehalt von 280 bis 375 kWh und eine Reichweite von maximal 275 Kilometern. Diese Angabe gilt Volvo zufolge für den Verteilverkehr ohne elektromechanische Zapfwelle. Mit diesem Feature – typisch für die Müllabfuhr – reduziert sich die Reichweite auf bis zu 200 Kilometer. Keine Änderungen sind auch hier beim Antrieb zu verzeichnen. Der zweimotorige Antrieb wird mit bis zu 225 kW angegeben.

„Mit einer Reichweite von bis zu 450 km sind unsere Elektro-Lkw bereit, die gesamte Flotte der Diesel-Stadt-Lkw unserer Kunden zu ersetzen. Volvo FL und FE Electric produzieren nur minimale Emissionen und Lärm, was dem Klima, dem Fahrer und allen, die in der Stadt leben und sich bewegen, zugute kommt“, äußert Jessica Sandström, SVP Product Management bei Volvo Trucks.

Alternativ können Kunden, die keine höheren Reichweiten benötigen, auf kleinere Batterien zurückgreifen und dadurch ihre Nutzlast erhöhen. Und zwar in der Größenordnung von „500 Kilogramm für jede nicht mitgeführte Batterie“, wie Volvo präzisiert. „Für manche Kunden ist es wichtiger, zusätzliche Nutzlast zu erhalten, als die Reichweite zu maximieren. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die beste Lösung zu finden“, fügt Sandström hinzu.

Seit Volvo Trucks im Jahr 2019 mit der Produktion vollelektrischer Lkw begonnen hat, sind der Unternehmensstatistik zufolge fast 5.000 Elektro-Lkw in 40 Ländern weltweit verkauft worden. Allerdings unterscheidet Volvo hier nicht nach Gewichtsklasse. Neben den beiden oben genannten mittelschweren Elektro-Trucks haben die Schweden bekanntlich auch die schweren Modelle FH, FM und FMX im Portfolio. Volvo Trucks‘ Ziel ist es, bis 2030 die Hälfte aller weltweit verkauften Lkw elektrisch zu betreiben.

volvotrucks.com