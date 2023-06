eMobility update: Mercedes Vision One-Eleven / Trockenbeschichtung bei Elektroden / Dacia E-Sandero

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Wir zeigen Ihnen neben den Top-News der Elektromobilität heute Eindrücke vom Stand der ChargeHere GmbH auf der Power2Drive in München. Und folgende Nachrichten: VW setzt auf Trockenbeschichtung von Elektroden ++ Dacia plant Elektro-Kleinwagen ++ Mercedes-Benz zeigt Sportwagen-Studie Vision One-Eleven ++ Porsche soll Cellforce gekauft haben ++ Und München eröffnet Mobilitätspunkte.

#1 – Volkswagen: Trockenbeschichtung von Elektroden

Volkswagen will die Trockenbeschichtung von Elektroden in Batterien industrialisieren. Entsprechende Zellen für Elektroautos könnten ab 2026 oder 2027 in großer Stückzahl produziert werden. Das hat VW in einem Mediengespräch in Berlin bestätigt. Schon vor ein paar Tagen hatte der „Spiegel“ berichtet, dass Volkswagen die Trockenbeschichtung bei der Herstellung von E-Auto-Batterien in die Großserie bringen will.

#2 – Dacia plant Elektro-Sandero in fünf Jahren

Dacia will offenbar die nächste Generation seines Kleinwagens Sandero auch mit E-Antrieb anbieten – oder ihn sogar zum reinen Elektro-Modell machen. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Dacia-CEO Denis Le Vot. Der Sandero der neuen Generation wird voraussichtlich auf jener Plattform basieren, die auch der elektrische Renault 5 und der elektrische Nachfolger des Nissan Micra nutzen werden.

#3 – Mercedes enthüllt den Vision One-Eleven

Das komplette Gegenteil eines elektrischen Dacia Sandero zeigt Mercedes-Benz: Die Stuttgarter haben mit dem Vision One-Eleven eine neue rein elektrische Sportwagenstudie enthüllt. Zu den technischen Highlights zählen ein neues Batteriekonzept mit hochleistungsfähigen und flüssigkeitsgekühlten Rundzellen, die auf einer neuen Zellchemie basieren, sowie zwei spezielle Elektromotoren.

#4 – Porsche soll Cellforce gekauft haben

Porsche dürfte in deutlich größerem Umfang als bisher geplant Hochleistungs-Batteriezellen produzieren. Und das nicht mehr zusammen mit dem Partner Customcells, sondern in Eigenregie. Die Cellforce Group, das bisherige Batterie-Joint-Venture von Porsche und Customcells, soll im Mai komplett von Porsche übernommen worden sein.

#5 – München eröffnet erste Mobilitätspunkte

Zum Schluss blicken wir noch kurz nach Bayern: In der Landeshauptstadt München wurden jetzt die ersten acht Mobilitätspunkte eröffnet. Diese bündeln Angebote von Carsharing-Autos über Leihräder bis hin zu Elektrorollern an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs.

