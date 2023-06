Torqeedo erweitert Batterie-Serie Deep Blue

Das auf elektrische Bootsantriebe spezialisierte Unternehmen Torqeedo hat eine neue Batterieoption für seine E-Antriebe der Serie Deep Blue vorgestellt. Die neue Deep Blue Batterie 80 nutzt LFP-Zellen und bietet eine Kapazität von 80 kWh – doppelt so viel wie die bereits erhältliche Generation der Deep-Blue-Batterien.

Die Cell-to-Pack-Architektur des neuen Akkus, bei dem die einzelnen Batteriezellen direkt ins Paket integriert werden, gleicht laut Torqeedo die geringere Energiedichte von LFP-Batterien aus und ermöglicht eine kompaktere Grundfläche, die in vielen Booten einfacher zu installieren sei.

Die bisherige Deep Blue Batterie 40 nutzt bekanntlich die NMC-Batterie-Technologie aus dem BMW i3 – die Module mit den prismatischen Zellen von Samsung SDI werden sogar bei BMW in Dingolfing gefertigt. Ein einbaufertiges Batteriepaket von Torqeedo kommt auf 38,0 kWh und bietet neben einer hohen Energiedichte hohe Lade- und Entlade-Raten.

Die neue Deep Blue Batterie 80 teilt sich zwar den Namen, ist aber grundsätzlich anders aufgebaut – mit den erwähnten LFP-Zellen, Cell-to-Pack-Technologie anstelle von Modulen und auch anderen Abmessungen beim Gehäuse. Aber auch die neue Batterie ist nach IP 67 geschützt, verfügt über einen Dämpfungssatz für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung, eine „seetaugliche“ Beschichtung und eine Entlüftung für maritime Anwendungen. Im Gegensatz zu der NMC-Batterie nennt Torqeedo bei der neuen LFP-Option nicht den Zellhersteller.

„Die neue Deep Blue Batterie 80 verdoppelt die Reichweite und Laufzeit der Deep Blue-Systeme. Es ist ein Meilenstein für die Elektromobilität auf dem Wasser“, sagte Fabian Bez, CEO von Torqeedo. „Diese neue Batterie ist ein wichtiger Schritt in unserer neuen Strategie, Torqeedo noch kundenorientierter zu machen, indem wir optimierte Produkte für bestimmte Marktsegmente anbieten.“

Laut Bez seien NMC-Batterien „aufgrund ihrer extrem hohen Energiedichte nach wie vor die beste Wahl für viele Anwendungen auf dem Wasser“. „In der Vergangenheit nahmen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien einfach zu viel Platz ein, aber in den letzten Jahren haben sie einen großen Fortschritt gemacht“, so der Torqeedo-CEO. Das Unternehmen gibt eine volumetrische Energiedichte von 278 Wh/l an.

Statt der bisher nicht ausreichenden Energiedichte werden nun bekannte Eigenschaften der LFP-Batterien hervorgehoben – etwa die Langlebigkeit und Sicherheit, aber auch der Verzicht auf Rohstoffe wie Nickel, Kobalt und Mangan. „Es war an der Zeit, unseren Deep Blue-Kunden die Wahl zu lassen“, sagt Bez.

torqeedo.com (Mitteilung), torqeedo.com (Batterie-Übersicht)