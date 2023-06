Aiways in Schwierigkeiten?

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways befindet sich offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Chinesischen Medien zufolge ist bereits seit Februar die Fahrzeugproduktion im Aiways-Werk in Shangrao in der Provinz Jiangxi eingestellt, da weder Zulieferer noch Mitarbeiter weiter bezahlt werden konnten. Anderen Quellen zufolge soll die Produktion bald wieder anlaufen.

Laut chinesischen Medien wie „Caixin“ hat Hauptinvestor Chen Xuanlin Anfang des vergangenen Jahres noch einmal mehrere hundert Millionen US-Dollar in Aiways investiert, um seine bisherigen Investitionen trotz der schlechten Verkaufszahlen zu retten. Doch inzwischen soll ihm entweder das Geld ausgegangen oder die Lust vergangen sein. Fakt ist: Erst im November gab es einen neuen CEO (der zweite Chefwechsel in 2022) und Wechsel im Aufsichtsrat.

Wie „Caixin“ von zwei Quellen aus dem Umfeld des Unternehmens erfahren haben will, verhandelt Aiways mit „potenziellen Investoren über die Wiederbelebung seines Geschäfts“. Dabei soll es offenbar um einen Fokus auf das Auslandsgeschäft gehen, da Aiways in China mit harter Konkurrenz und rückläufigen Umsätzen konfrontiert sei. Unter Berufung auf mehrere Aiways-Mitarbeiter schreibt „Caixin“, dass man immer noch Auslandsaufträge über mehr als 1.000 Fahrzeuge vorliegen habe. Gebaut werden die Fahrzeuge wegen des knappen Cashflows aber derzeit nicht. In China sollen mehrere Händler das Unternehmen bereits verklagt haben.

Gegenüber „Elektroauto-News.net“ erklärte eine Quelle aus dem Umfeld von Aiways, dass es einen „Investorenwechsel geben wird, der sich – zugegebenermaßen – etwas zieht“. Daher stehe auch die Produktion aktuell still. „Wir gehen aber davon aus, dass sich das innerhalb der nächsten Wochen entscheidet und dann alsbald wieder produziert wird“, wird die Quelle zitiert. Das Europageschäft von Aiways sei „davon nicht betroffen, wir warten nur ebenfalls auf Autos“.

- ANZEIGE -

Allerdings widerspricht die Quelle, die wohl dem Europa-Arm von Aiways angehört, den chinesischen Informationen, wonach die Miete für die Büros nicht mehr gezahlt werde. „Wir haben uns innerhalb Shanghai verkleinert und einige Funktionen in den verschiedensten Standorten zusammengelegt, daher sind im Headquarter nun auch andere Mieter eingezogen, wir belegen aber schon noch genügend Fläche“, wird der anonyme Mitarbeiter zitiert.

Aiways hatte sich mit dem E-SUV U5 nach Europa gewagt, noch bevor das Unternehmen im chinesischen Heimatmarkt Fuß gefasst hatte. Dass der U5 in seinem Preissegment durchaus zu überzeugen wusste, haben auch unsere Tests gezeigt. Ob was weiterentwickelte SUV-Coupé U6, das auch in Deutschland seit November 2022 bestellbar ist, überhaupt noch auf den Markt kommt, ist unklar.

caixinglobal.com (Paywall), elektroauto-news.net