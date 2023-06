Circle K knüpft E-Lkw-Ladenetz in Schweden

Die Tankstellenkette Circle K hat in Schweden 20 neue Ladepunkte für elektrische Schwerlast-Lkw mit einer Leistung von je 360 kW eröffnet. Diese sind auf fünf Standorte entlang strategisch wichtiger Verkehrsrouten des Landes verteilt.

Bei den fünf Standorten handelt es sich konkret um Varberg Nord, Laholm Snapparp Östra, Jönköping Hyltena, Gävle Bro und Ljungby. Zusammen mit bereits Anfang dieses Jahres eröffneten insgesamt 14 Ladepunkten im Hafen von Göteborg, in Kiruna, in Gällivare und in Arvidsjaur verfügt Circle K nun über 34 Ladepunkte für Elektro-Lkw an neun Standorten. Im kommenden Jahr will das Unternehmen das E-Truck-Ladenetz auf 90 Ladepunkte erweitern.

„Mit großem Stolz kann ich sagen, dass wir bei unserer Expansion ein hohes Tempo beibehalten, obwohl die Zahl der Elektro-Lkw heute noch recht gering ist. Der Grund dafür ist, dass wir der Entwicklung voraus sein und damit die Voraussetzungen dafür schaffen wollen, dass die Transportbranche den Umstieg auf den Elektroantrieb wagt“, sagt Lennart Olsson, verantwortlich für das E-Lkw-Laden bei Circle K.

Über die genannten 360-kW-Lader hinaus plant Circle K übrigens, im Rahmen eines teilweise von der Innovationsagentur Vinnova der schwedischen Regierung finanzierten Projekts namens E-Charge auch zwei Megawatt-Ladegeräte aufzustellen und an ausgewählten Standorten zudem Wasserstoff bereitzustellen.

