eMobility update: BYD Dolphin für 29.990€ / Neue Smart #1 Variante / Tesla will deutsche Technik

Willkommen zum letzten „eMobility update“ der Woche! Das sind unsere Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität: Smart bringt weitere Allrad-Variante ++ Tesla will deutschen Spezialisten kaufen ++ Das kostet der BYD Dolphin in Europa ++ China verlängert eMobility-Förderung ++ Und Bayern verfehlt eigene Elektroauto-Ziele ++

#1 – Smart bringt weitere Allrad-Variante des #1

Smart hat eine weitere Variante seines Elektromodells Hashtag One angekündigt. Die Version heißt „Pulse“, hat einen Allradantrieb und rollt noch in diesem Jahr auf deutsche Straßen. Bestellungen sind ab sofort zu Preisen ab 46.490 Euro möglich. Beim Smart Hashtag One Pulse wird der 200 kW starke Heckantrieb um einen weiteren Motor ergänzt.

#2 – Tesla will deutschen Induktiv-Spezialisten

Tesla soll Interesse am Kauf eines deutschen Spezialisten für induktive Ladetechnik haben. Es geht dabei laut einem Medienbericht um das Unternehmen Wiferion aus Freiburg. Offenbar steht der Deal schon kurz vor dem Vollzug. Es muss dabei aber nicht zwangsläufig um induktive Ladesysteme für E-Autos gehen.

#3 – BYD preist den Dolphin in Europa ein

BYD hat den Marktstart eines weiteren Elektromodells in Europa angekündigt – und zwar in dem für Privatkunden wichtigen Kompaktsegment. Der BYD Dolphin kostet je nach Version zwischen 29.990 Euro und 37.740 Euro und soll ab dem vierten Quartal in Europa ausgeliefert werden.

#4 – China verlängert eMobility-Förderung

Die Regierung Chinas verlängert die seit 2014 geltende Befreiung sogenannter New Energy Vehicles von der Kaufsteuer um weitere vier Jahre. Es ist derzeit der einzige verfügbare Anreiz für elektrifizierte Fahrzeuge in China. Die Fördermaßnahme sollte ursprünglich Ende des Jahres auslaufen.

#5 – Kabinett Söder verfehlt E-Auto-Ziele

Eine andere Regierung tut sich mit der Elektromobilität deutlich schwerer: Die Rede ist von der Landesregierung in Bayerns. Das Kabinett von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder hat in der auslaufenden Legislaturperiode das selbst gesteckte Ziel bei Neuanschaffungen von Elektroautos im eigenen Fuhrpark deutlich verfehlt.

