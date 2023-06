BayBG investiert fünf Millionen Euro in ChargeOne

Der deutsche Ladeinfrastrukturanbieter ChargeOne erhält zur Wachstumsfinanzierung fünf Millionen Euro von der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayBG). Dafür hat die BayBG die aktuelle Finanzierungsrunde der Heinemann Gruppe vollständig gezeichnet.

ChargeOne ist eine Marke des Münchner Elektrofachbetriebs Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH und hat sich innerhalb des Fachbetriebs auf Ladeinfrastruktur spezialisiert. Seit Ende 2021 bietet das Unternehmen gewerblichen Kunden „ein breites Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen Charging as a Service-Modellen an“, teilt Heinemann anlässlich der neu eingeworbenen Mittel mit. Die BayBG ist ChargeOne zufolge eine der großen Beteiligungskapitalgebern für den deutschen Mittelstand. Mit dem zusätzlichen Kapital wolle man „das Wachstum weiter forcieren“.

Nach Unternehmensangaben hat die Gruppe 2022 bundesweit rund 1.000 Ladepunkte im privaten, halb- und öffentlichen Raum installiert. Im laufenden Jahr sollen es „bereits mehr als 2.500 werden – Tendenz in den kommenden Jahren weiter stark steigend“. Für 2030 wollen die Münchner „einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten sein“.

Zu den Kunden gehören namhafte Unternehmen wie Sixt und B&B Hotels. Von Sixt ging erst kürzlich ein Folgeauftrag ein: Zusätzlich zur Installation von über 1.000 Ladepunkten in der DACH-Region soll ChargeOne an Sixt-Stationen in Benelux, Italien und Spanien insgesamt rund 600 weitere Ladepunkte errichten. Dabei übernimmt ChargeOne auch Betrieb und Service. Für B&B Hotels installiert das Unternehmen parallel bundesweit an gut 150 Standorten über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

„Dank unseres starken Hintergrunds als Elektrofachbetrieb können wir einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland und darüber hinaus leisten“, äußert Robert Klug, Vorstand der Heinemann Group SE. „Wir freuen uns, dass die BayBG uns in die Zukunft begleitet und unser ambitioniertes Ziel unterstützt: Bis zum Jahr 2030 möchten wir einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten sein“.

„Mit der Beteiligung in Höhe von fünf Millionen Euro begleiten wir das weitere Wachstum des Service Providers für Ladeinfrastruktur und investieren in die wachsende Branche E-Mobilität, die großes Entwicklungspotenzial aufweist“, sagt Markus Krepek, Investment Manager der BayBG. „Die Anzahl an Ladepunkten läuft der steigenden Anzahl an zugelassenen Elektroautos hinterher, der Bedarf am Ausbau der Infrastruktur ist gegeben.“

