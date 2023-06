ChargeOne baut weitere Ladepunkte für Sixt

Der Fahrzeugvermieter Sixt hat dem Ladeinfrastruktur-Spezialisten ChargeOne einen Folgeauftrag erteilt. Zusätzlich zur Installation von über 1.000 Ladepunkten in der DACH-Region soll ChargeOne an Sixt-Stationen in Benelux, Italien und Spanien insgesamt rund 600 weitere Ladepunkte errichten.

Den Aufbau der gut 1.000 Ladepunkte an Sixt-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis Jahresende hatte Sixt erst Anfang April in Auftrag gegeben. Bei dem nun erteilten Folgeauftrag sind die Inhalte offenbar sehr ähnlich: Installiert werden klassische Wallboxen und je nach Standort DC-Schnelllader – eine feste Verteilung der 600 Ladepunkte auf AC und DC wird aber nicht genannt. Neben der Installation wird ChargeOne auch den Betrieb und die Wartung übernehmen. Mit der Errichtung der ersten Ladepunkte soll „kurzfristig“ begonnen werden.

ChargeOne ist eine Marke des Münchner Elektrofachbetriebs Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH und hat sich innerhalb des Fachbetriebs auf Ladeinfrastruktur spezialisiert. ChargeOne bietet nach eigenen Angaben „flexible Lösungen für die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur“.

„Wir freuen uns, dass Sixt bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur auch außerhalb der DACH-Region auf ChargeOne vertraut. Als großer Gebäudetechnikspezialist sind wir von den Herstellern der Wallboxen und Schnelllader unabhängig und können für Kunden das jeweils passende Produkt auswählen“, sagt Robert Klug, Vorstand der Heinemann Group SE. „Deutschland und ganz Europa brauchen einen massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur, damit der Umstieg auf die Elektromobilität und Energiewende gelingt. Gemeinsam mit Kunden wie Sixt tragen wir zum Gelingen dieser Mammutaufgabe bei.“

schwartzpr.de