ChargeOne baut 1.000 Ladepunkte an Sixt-Stationen

Fahrzeugvermieter Sixt hat den Ladeinfrastruktur-Spezialisten ChargeOne mit der Installation von über 1.000 Ladepunkten in der DACH-Region beauftragt. Beide Seiten haben dazu einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet, der neben der Installation auch Abrechnungs- und Wartungservices umfasst.

Der Aufbau der gut 1.000 zusätzlichen Ladepunkte soll bis Ende 2023 an Sixt-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgen. Der Fahrzeugvermieter mit Sitz in Pullach will dadurch ermöglichen, „die wachsende elektrische Mietwagenflotte nach der Fahrzeugrückgabe direkt an der Station wieder aufzuladen“. Installiert werden klassische AC-Wallboxen und DC-Schnelllader. Weiter ins Detail geht Sixt an dieser Stelle nicht.

Neben der Errichtung – inklusive Erdarbeiten – und der Inbetriebnahme wird ChargeOne in den kommenden Jahren auch Service, Wartung und Betrieb der gut 1.000 Ladepunkte bei Sixt übernehmen. Die konkrete Laufzeit des Vertrags wird dabei nicht genannt. Grunsätzlich bietet ChargeOne Gewerbekundenein variables Leistungsspektrum vom klassischen Kauf bis zu flexiblen „Charging as a Service“-Modellen mit Komplettservice. Sixt hat sich nun offenkundig für eine weitgehende Komplettlösung entschieden. Hintergrund ist, dass das Unternehmen immer mehr E-Autos einflottet. Im vergangenen Herbst sicherte sich Sixt beispielsweise den Zugriff auf bis zu 100.000 E-Autos von BYD innerhalb von sechs Jahren.

ChargeOne ist seinerseits eine Marke des Münchner Elektrofachbetriebs Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH und hat sich innerhalb des Fachbetriebs auf Ladeinfrastruktur spezialisiert. „Als Elektrofachbetrieb sind wir dafür prädestiniert, einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland und darüber hinaus zu leisten. Wir freuen uns sehr, dass sich jetzt auch Sixt für unsere Erfahrung entschieden hat. Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, im Jahr 2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150.000 installierten Ladepunkten zu sein“, sagt Robert Klug, Vorstand der Heinemann Group SE.

Zu den weiteren jüngst publik gewordenen ChargeOne-Aufträgen gehören über 1.500 öffentlich zugängliche Ladepunkte an bundesweit über 150 B&B Hotels. Anfang dieses Monats hatte der erst 2021 gegründete Anbieter zudem bekannt gegeben, bisher alles in allem gut 1.500 Ladepunkte bei Kunden installiert zu haben und für das laufende Jahr mehr als 3.500 weitere Ladepunkte anzustreben.

Quelle: Infos per E-Mail