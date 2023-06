eMobility update: Opel Rocks e-XTREME / Müllabfuhr mit Brennstoffzellen / Ionity verbaut Alpitronic

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Mit diesen Top-News der Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Emissionsfreie Abfallsammlung in Freiburg ++ Ionity setzt auf Alpitronic ++ Opel realisiert Rocks e-XTREME ++ Lion Smart eröffnet Batteriemontage in Thüringen ++ Und Bayern fördert Batterie-Entwicklung bei MAN ++

#1 – Neun Brennstoffzellen-Müllautos in Freiburg

Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg, kurz ASF plant für das Jahr 2030 mit einer vollständig emissionsfreien kommunalen Abfallsammlung. Bereits seit 2021 hat die ASF drei Brennstoffzellen-Trucks im Einsatz. Nun kommen sechs weitere hinzu. Bei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg handelt es sich um eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Stadt Freiburg und dem Konzern Remondis.

#2 – Ionity verbaut künftig auch Alpitronic

Ionity wird künftig auch Ladesäulen von Alpitronic installieren. Das hat der Schnelllade-Netzwerk-Betreiber auf LinkedIn angekündigt. Erste Hypercharger des italienischen Herstellers sollen noch in diesem Jahr errichtet werden. Details zur Anzahl und zu den Standorten nennt Ionity bislang aber nicht.

#3 – Premiere für den „Opel Rocks e-XTREME“

Opel hat ein ganz spezielles Einzelstück des Batterie-elektrischen Rocks-e gebaut. Der Entwurf geht auf einen Wettbewerb für Nachwuchskünstler namens „Rocks-e-Design-Hack“ zurück. Dieser Social-Media-Contest hatte sich an junge Kreative gerichtet: Nicht-professionelle Talente und Design-Studenten im Alter von 18 bis 27 Jahre konnten Designentwürfe einsenden und Opel wollte den Siegerentwurf dann als Unikat bauen.

#4 – Lion eröffnet Batteriemontage in Thüringen

Der deutsche Batteriespezialist Lion Smart hat seine Serienproduktion im südthüringischen Hildburghausen eingeweiht. Das Unternehmen hat die Fertigung von Batteriepacks vom niederbayerischen Dingolfing dorthin verlegt. In den neuen Standort investiert das Unternehmen mehrere Millionen Euro.

#5 – Bayern fördert Batterie-Entwicklung bei MAN

MAN hat von der bayerischen Landesregierung vier Förderbescheide in Höhe von zusammen knapp 25 Millionen Euro erhalten. Die Summe ist Teil einer Technologieförderung für die Weiterentwicklung von Hochvoltbatterien für E-Lkw und E-Busse. Damit sind von fünf Förderprojekten aktuell vier durch die Bayerische Staatsregierung zugesagt.

