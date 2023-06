Erste europäische Preise des Kia EV9 bekannt

Nachdem Kia vor einigen Tagen in Südkorea mit den Auslieferungen seines neuen Elektromodells EV9 begonnen hat, sind nun auch die ersten Preise auf dem europäischen Markt bekannt – konkret aus Belgien. Dort werden zunächst zwei Versionen mit dem großen Akku angeboten.

Laut einer von Kia Belgien veröffentlichten Preisliste wird das große E-SUV in der Launch-Edition Earth mit 150-kW-Heckantrieb und 99,8-kWh-Batterie ab 74.990 Euro angeboten. Die Launch-Edition GT Line mit 283 kW starkem Allradantrieb und dem 99,8-kWh-Akku kostet in Belgien ab 83.890 Euro.

Für diese Basispreise kommt der EV9 in der Siebensitzer-Konfiguration mit Dreier-Sitzbank in der zweiten Reihe und zwei Einzelsitzen in der dritten Reihe. Optional gibt es zwei Sechssitzer-Konfigurationen: Gegen 600 Euro Aufpreis werden in der zweiten Reihe zwei drehbare Einzelsitze verbaut, die auch gegen die Fahrtrichtung gedreht werden können, womit im Fond eine Art Vierer-Sitzgruppe entsteht. Für 900 Euro werden in Reihe zwei „Relaxation“-Einzelsitze verbaut, die sich in eine besonders flache Liegeposition bringen lassen. Eine Metallic-Lackierung kostet laut der belgischen Preisliste 800 Euro mehr, ein Matt-Lack wird dort mit 1.800 Euro angegeben. Weitere Sonderausstattungen werden zumindest für die Launch Edition nicht angeboten.

Direkt übertragbar auf den deutschen Markt sind die belgischen Preise nicht. Zum Vergleich: In Südkorea wird die EV9-Variante mit großem Akku und Heckantrieb zu Preisen ab umgerechnet 55.900 Euro angeboten. Die Preise und genauen Zuschnitte der Ausstattungspakete legen bei Hyundai-Kia üblicherweise die jeweiligen Ländergesellschaften fest.

Die Preise für den Basis-Antrieb des EV9 – mit einer Batterie mit einem Energiegehalt von 76,1 kWh und dem 160 kW starken Heckmotor – sind noch nicht bekannt, da diese Variante derzeit weder in Südkorea im Verkauf ist, noch in der belgischen Preisliste auftaucht.

Laut dem spanischen Portal „Forocoches electricos“ ist die offizielle Markteinführung bei den Händlern für November geplant, die ersten Auslieferungen sind demnach für Anfang 2024 terminiert.

kia.com (belgische Preisliste als PDF), forococheselectricos.com (auf Spanisch)