Erster eActros-Sattelschlepper in den Niederlanden im Einsatz

Ab sofort ist die elektrische Sattelzugmaschine eActros 300 von Daimler Truck in den Niederlanden für Simon Loos unterwegs. Das erste von insgesamt fünf Fahrzeugen wurde im Juni an den Lebensmittellogistiker übergeben.

Die E-Sattelzugmaschinen für Simon Loos sind Teil einer Kleinserie, die vor dem offiziellen Serienstart im Herbst sukzessive an erste Kunden ausgeliefert wird. Anders als bei den auch oft üblichen Flottentests entsprechen diese Fahrzeuge aber so kurz vor Produktionsbeginn dem Serienmodell – Praxistests, die noch in die Entwicklung eines neuen Lastwagens einfließen, finden in der Regel deutlich früher statt.

Die Technik ist dem niederländischen Logistiker bereits vertraut: Simon Loos setzt seit vergangenem Jahr bereits sieben eActros-Pritschenfahrzeuge ein, die vor allem in der Randstad-Region verschiedene Kunden, Supermärkte und Gastronomiebetriebe mit Lebensmitteln versorgen.

Die E-Sattelzugmaschine basiert auf der selben Technologie wie der eActros 300/400 der bereits seit 2021 in Serie ist. Drei Batteriepakete mit jeweils 112 kWh installierter Batteriekapazität ermöglichen eine Reichweite mit einer Batterieaufladung von bis zu 220 Kilometern. Der eActros 300 kann mit bis zu 160 kW geladen werden: Die drei Batteriepakete benötigen an einer DC-Schnellladesäule mit 400 Ampere Ladestrom etwas mehr als eine Stunde, um von 20 auf 80 Prozent geladen zu werden.

Die eActros 300 Sattelzugmaschine wurde auf der IAA Transportation im vergangenen Herbst vorgestellt und kann unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Gesamtzuglänge alle gängigen europäischen Auflieger ziehen.

daimlertruck.com