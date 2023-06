Quantron erhält Auftrag über sechs E-Busse aus Turin

Quantron wird sechs E-Busse des Typs Cizaris 12 EV nach Turin liefern, wo sie ab Oktober 2023 zum Einsatz kommen sollen. Auftraggeber ist das Verkehrsunternehmen Miccolis. Außerdem hat Quantron kürzlich vier vollelektrische Kleinbusse an Gemeinden der Insel Elba geliefert.

Für den Turin-Auftrag hatte sich Quantron in einer internationalen E-Bus-Ausschreibung durchgesetzt. Die neuen Elektrobusse von Quantron werden in der italienischen Stadt auf einer neu eröffneten Buslinie fahren, die im Oktober den Betrieb aufnehmen wird. Das Verkehrsunternehmen Miccolis hat aktuell rund 500 Busse in verschiedenen Teilen Italiens in Betrieb, ob darunter bereits BEV-Busse sind, geht aus einer begleitenden Mitteilung von Quantron nicht hervor.

Der Plattformanbieter aus Augsburg hatte den Cizaris 12 EV Anfang 2022 präsentiert. Der 12 Meter lange Solobus ist mit einer Reichweite von bis zu 370 Kilometern für den Stadtverkehr ausgelegt. Konkret setzt Quantron bei dem Bus auf eine Kombination aus Lithium-Eisenphosphat-Batterien und Synchron-Zentralmotor von Dana/TM4. Die Batteriepacks vom Partner CATL – gewählt werden können zwischen 242 und 424 Kilowattstunden – sind auf dem Dach montiert. Sie können früheren Angaben zufolge mit 65 bis 150 kW Gleichstrom in drei bis fünf Stunden schnellgeladen werden. Der Motor leistet 145 kW Dauer- und 245 kW Spitzenleistung.

Bereits zur Markteinführung äußerte Quantron, dass der Vertriebsfokus vorerst auf den Märkten Osteuropa, dem Nahen Osten, Skandinavien und Südeuropa liege.

Wie Quantron nun mitteilt, werden die für Turin bestimmten E-Busse Batterien mit einem Energiegehalt von insgesamt 363 kWh erhalten und bis zu 89 Fahrgästen Platz bieten. „Wir sind stolz darauf, die E-Bus-Ausschreibung in Italien gewonnen zu haben“, sagt Alexander Stucke, Head of Sales Bus der Quantron AG. „Mit den QUANTRON CIAZRIS 12 EV Elektrobussen wird Miccolis einen positiven Beitrag zur Reduzierung der Emissionen in Turin leisten.“

Für Quantron ist die Bestellung aus Turin derweil nicht die erste Bestellung im Bereich E-Busse aus Italien: Das Unternehmen gibt an, kürzlich bereits vier vollelektrische Kleinbusse an Gemeinden der Insel Elba geliefert zu haben. Quantron Italy hatte diese Fahrzeuge mit dem EV150-Kit des Unternehmens umgerüstet.

