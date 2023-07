Österreich: Hofer stattet 450 Filialen mit Ladesäulen aus

Hofer, die österreichische Tochter des Lebensmittel-Discounters Aldi, baut die Ladeinfrastruktur an ihren Filialen aus. Geplant sind bis Ende 2026 mehr als 1.500 neue Ladepunkte auf landesweit über 450 Hofer-Parkplätzen. Der Ausbau erfolgt dabei gemeinsam mit regionalen Energieversorgern.

Laut dem Portal „Ökonews“ ist der Roll-out bereits eingeläutet worden: So soll Hofer an seiner Filiale in Leoben zusammen mit der Energie Steiermark sechs Ladepunkte in Betrieb genommen haben. Bis Ende 2024 will der Discounter die Hälfte aller geeigneten Filialen mit Ladepunkten ausgestattet haben, bis Ende 2026 dann sämtliche geeigneten Filialen, sprich gut 450 Locations. Bestückt werden diese je mit zwei bis sechs Ladepunkten mit Leistungen zwischen 20 und 150 kW.

„Als Lebensmittelhändler sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusst. Den Nachhaltigkeitsgedanken wollen wir aber nicht nur in unseren Unternehmensprozessen fest verankern, sondern auch unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, diesen Weg mit uns zu gehen. Neben vielen Projekten unter dem Schirm unserer Nachhaltigkeitsinitiative ‚Heute für Morgen‘ ist auch der großflächige Ausbau von E-Ladestationen auf den Parkplätzen unserer Filialen ein Schritt in diese Richtung“, wird Hofer-CEO Horst Leitner anlässlich der Eröffnung der Ladestationen in Loeben zitiert.

Als Besonderheit erwähnt „Ökonews“, dass die Ladepunkte mittig zwischen den Parkplätzen installiert sind: „Es war uns wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht unbedingt rückwärts einparken müssen, sondern sie auch normal nach vorne mit dem Fahrzeug in den Parkplatz einfahren können und wie gewohnt ihren Einkauf aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum einräumen können“, führt Leitner aus.

oekonews.at