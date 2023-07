Kia bringt günstigere Ausstattung des Niro EV

Der Kia Niro EV geht mit einer neuen Einstiegsversion ins Modelljahr 2024. Der Stromer wird in Deutschland ab sofort auch in der Ausführung Vision zum Preis von 45.690 Euro angeboten. Zudem gibt es bei der Software eine Änderung zum neuen Modelljahr.

Nach Abzug der Innovationsprämie von 7.177,50 Euro (4.500 Euro staatl. Prämie, Herstelleranteil von 2.250 Euro zzgl. MwSt.) reduziert sich der Preis auf 38.512,50 Euro, wie Kia in der Mitteilung vorrechnet. Die Vision-Ausstattung ist bei Preis und Umfängen unterhalb des bisher erhältlichen Top-Modells angesiedelt, soll sich laut Kia aber bei der Serienausstattung „ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau“ bewegen.

Zu dieser Serienausstattung gehören unter anderem das Navigationssystem mit 26-cm-Touchscreen, das volldigitale Kombiinstrument, Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination (mit hochwertiger Ledernachbildung), Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbares Lenkrad, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, beheizbare und elektrisch anklappbare Außenspiegel, Ambientebeleuchtung, Smart-Key, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie ein Drei-Phasen-On-Board-Charger und eine Batterieheizung inklusive Vorkonditionierung für das Schnellladen. Eine Wärmepumpe ist hingegen nur optional verfügbar. Hinzu kommen eine ganze Reihe an serienmäßigen und teils optionalen Assistenzsystemen.

Der Preis der Topversion Inspiration hat sich zum Modelljahr 2024 nicht verändert. Sie kostet in der Serienausführung 47.590 Euro und nach Abzug der Innovationsprämie 40.412,50 Euro. Kia hatte zwar bereits zur Premiere des Niro EV günstigere Ausstattungen angekündigt, allerdings wurde die Elektro-Version des Kompakt-Crossovers anfangs nur in der höchsten Ausstattung angeboten – wohl aufgrund geringer Verfügbarkeit wurde die margenträchtigste Ausstattung bevorzugt gebaut.

Die Inspiration-Ausstattung verfügt über einige zusätzliche Merkmale wie Sitze, die komplett mit der Ledernachbildung bezogen sind, elektrisch einstellbare Vordersitze, Dual-LED-Scheinwerfer, sensorgesteuerte elektrische Heckklappe und eine induktive Ladestation für Smartphones. Optional erhältlich sind für die Topversion zum Beispiel eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load), die den Niro EV zu einer leistungsstarken mobilen 220-Volt-Stromquelle macht, ein „Premium Relaxion“-Beifahrersitz, der sich in Fahrpausen elektrisch in eine bequeme Liegeposition fahren lässt, ein Premium-Soundsystem von Harman/Kardon und ein Head-up-Display. Auch Assistenten wie der Autobahnassistent II mit Spurwechselunterstützung, erweiterter Frontkollisionswarner mit Quer- und Gegenverkehrerkennung und ein Remote-Parkassistent für ferngesteuertes Ein- und Ausparken sind nur im Niro EV Inspiration verfügbar.

- ANZEIGE -

In unserem Test des Niro EV Inspiration hatten wir als einen Kritikpunkt die fehlende EV-Routenplanung angeführt – und da die Vorkonditionierung der Batterie an in die Routenführung eingeplante Ladestopps gebunden ist, war ein umständliches Vorgehen nötig, um die Ladestopps manuell einzuplanen. Kia teilt nun selbst mit: „Software-seitig ist die wichtigste Neuerung zum Modelljahreswechsel der EV-Routenplaner, durch den sich der Fahrer bei längeren Strecken die Ladeplanung sparen kann. Das innovative System fügt automatisch Ladestopps in den Reiseweg ein, falls diese benötigt werden. Es analysiert Echtzeit-Fahrzeugdaten sowie die in das Navigationssystem eingegebene Route. Wenn die berechnete Reichweite nicht ausreicht, um ans Ziel zu gelangen, erscheint auf dem Navigationsbildschirm ein Pop-up, das mögliche Ladestationen vorschlägt und den Fahrer fragt, ob er diese Zwischenstopps zur Route hinzufügen möchte. An kalten Tagen arbeitet der EV-Routenplaner mit der Batterie-Vorkonditionierung zusammen. Der Akku wird dann rechtzeitig vorgewärmt, sobald das Fahrzeug eine Schnellladestation ansteuert. Dadurch können die Vorteile des Schnellladens wetterunabhängig genutzt werden.“

Vor dem Hintergrund, dass die zu Jahresbeginn reduzierte Innovationsprämie zum 1. Januar 2024 weiter gesenkt wird, gibt Kia privaten Käufern eine Lieferzeitgarantie: Wer einen Niro EV bis zum 31. Juli bestellt, erhält ihn bis spätestens Ende dieses Jahres. Die bisher für Bestellungen bis Ende Juni geltende Garantie wird damit um einen Monat verlängert. Kia begründet das unter anderem mit der verbesserten Verfügbarkeit.

kia.com (Mitteilung), kia.com (Konfigurator)