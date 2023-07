Skoda elektrifiziert Tour de France

Bei der am 1. Juli gestarteten diesjährigen Tour de France feiert Skoda sein 20-jähriges Jubiläum als offizieller Hauptsponsor des berühmtesten Radrennens der Welt. Die diesjährige Flotte von 209 Begleit- und Organisationsfahrzeugen ist fast durchgehend elektrifiziert.

207 der 209 eingesetzten Skoda-Modelle verfügen über Elektro- oder Hybridantrieb. Der Renndirektor führt das Feld im sogenannten „Red Car“ an, einem speziell umgerüsteten Skoda Enyaq Sportline iV. Die Frankreich-Rundfahrt endet am 23. Juli in Paris.

