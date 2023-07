eMobility update: Neue Kia Niro EV Basisversion / Amazon nutzt Rivian / Peugeot e-308 fÃ¼r 44.765â‚¬

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“. Wir haben die folgenden News und Highlights der Elektromobilität für Sie in der Sendung: Europastart für Amazons Elektro-Lieferwagen ++ Peugeot e-308 startet durch ++ Kia bringt neue Basisversion des Niro EV ++ VW bringt MEB-Modelle nach Südamerika ++ Und Allego senkt seine DC-Ladepreise ++

#1 – Amazon: E-Lieferwagen von Rivian in Europa

Amazon bringt nun auch in Europa die ersten Elektro-Lieferwagen des US-Herstellers Rivian auf die Straßen. Der europäische Rollout beginnt dabei in Deutschland: Über 300 der E-Transporter von Rivian werden in den nächsten Wochen im Raum München, Berlin und Düsseldorf in Betrieb genommen.

#2 – Peugeot e-308 startet bei 44.765 Euro

Der Peugeot e-308 kann in Deutschland ab sofort auch in den Ausstattungsvarianten Allure und GT bestellt werden. Die Listenpreise beginnen bei rund 44.800 Euro für den Allure beziehungsweise knapp 47.600 Euro für den GT. Anfang Juni hatte Peugeot die Bestellbücher für den ausschließlich im Leasing angebotenen e-308 als „First Edition“ geöffnet.

#3 – Kia bringt neue Basis-Version des Niro EV

Der Kia Niro EV startet mit einer neuen Einstiegsversion ins Modelljahr 2024. Der Stromer wird in Deutschland ab sofort in besagter Ausführung namens Vision angeboten – zum Preis von knapp 45.700 Euro. Nach Abzug der aktuell gültigen Innovationsprämie reduziert sich der Preis für Endkunden auf rund 38.500 Euro.

#4 – VW bringt MEB-Modelle nach Südamerika

Die Marke VW investiert bis 2026 über eine Milliarde Euro in eine Produktoffensive in Südamerika. Noch in diesem Jahr sollen in Brasilien die Elektromodelle ID.4 und ID. Buzz im Abo angeboten werden. Bis 2025 will Volkswagen in Südamerika 15 neue Elektro- und sogenannte Flex-Fuel-Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen.

#5 – Allego senkt seine DC-Ladepreise

Das Laden bei Allego ist am 1. Juli günstiger geworden. Die neuen Preise gelten bei Direktzahlungen an den Allego-Schnellladern in sechs europäischen Ländern. Seit dem Monatsbeginn werden in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Schweden und Dänemark einheitliche Tarife für das DC-Laden mit bis zu 50 kW und mehr als 50 kW angeboten.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>