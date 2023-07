eMobility update: Weltpremiere Fiat 600e / Skoda zeigt Camping-SUV / VinFast Showroom in Berlin

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zu einem neuen „eMobility update“. Wir zeigen Ihnen die folgenden News und Highlights der Elektromobilität: Skoda präsentiert elektrischen Camper ++ VinFast eröffnet Showroom in Berlin ++ Fiat stellt elektrischer 600e vor ++ Norwegen macht Kartenzahlung zur Pflicht ++ Und die Elektro-Neuzulassungen für Juni sind da ++

#1 – Skoda präsentiert Camping-SUV Roadiaq

Die VW-Tochter Skoda ist um ein spannendes Modell reicher: den Skoda Roadiaq. Dabei handelt es sich um ein rein batterie-elektrisches Allradfahrzeug, das technisch auf dem Skoda Enyaq Sportline basiert. Die gute Nachricht: Den Roadiaq kann man dank seiner An- und Umbauten als multifunktionalen Campervan nutzen – oder auch als mobiles Büro.

#2 – VinFast eröffnet Showroom in Berlin

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat einen neuen Showroom in Berlin eröffnet. Der Standort ist bereits der dritte in Deutschland und setzt den Ausbau der Expansion der Marke in Europa fort. VinFast Berlin liegt im Herzen der deutschen Hauptstadt – und zwar in der Friedrichstraße in der Nähe des Boulevards Unter den Linden.

#3 – Fiat 600e – ein elektrischer „Seicento“

Fiat hat mit dem 600e ein weiteres Elektromodell vorgestellt. Der Stromer ist ein rein elektrischer Fünftürer und markiert die Rückkehr der Marke in das B-Segment. Trotz des ähnlichen Namens ist der 600e nicht mit dem Fiat 500 Elektro verwandt – dafür aber mit anderen Stellantis-Modellen.

#4 – Norwegen macht Kartenzahlung zur Pflicht

In Norwegen sind Ladeinfrastruktur-Betreiber seit dem 1. Juli verpflichtet, an neuen Schnellladestationen die Möglichkeit einer Kartenzahlung anzubieten. Wie das Verkehrsministerium des Landes mitteilt, gilt diese Pflicht zunächst nur für Stationen mit mindestens 50 kW Leistung, die ab dem Stichtag 1. Juli neu bestellt werden.

#5 – KBA: 52.988 neue Elektro-Pkw im Juni

Im Juni hat das Kraftfahrt-Bundesamt knapp 53.000 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos in Deutschland verzeichnet. Das ist ein Zuwachs von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damals kamen nur rund 32.000 Elektroautos neu auf die Straßen.

