Norwegen fÃ¼hrt Kartenzahlungs-Pflicht an DC-LadesÃ¤ulen ein

In Norwegen sind Ladeinfrastruktur-Betreiber seit dem 1. Juli verpflichtet, an neuen Schnellladestationen die Möglichkeit einer Kartenzahlung anzubieten. Eine Pflicht zur Nachrüstung an bestehenden Säulen besteht derzeit nicht – wird aber noch in der Politik diskutiert.

Wie das Verkehrsministerium des Landes mitteilt, gilt diese Pflicht zunächst nur für Stationen mit mindestens 50 kW Leistung, die ab dem Stichtag 1. Juli neu bestellt werden. Wichtig ist hier die Formulierung „bestellt“, es heißt nicht „installiert“. Es kann also einige Wochen oder Monate dauern, bis die nun georderten Ladestationen mit dem Pflicht-Terminal auch aufgebaut werden. Details zu technischen Vorgaben für die Bezahlterminals werden in der kurzen Mitteilung des Verkehrsministeriums aber nicht genannt.

„Damit sich jedoch mehr Menschen für Elektroautos entscheiden, müssen die Lademöglichkeiten entlang der Straßen gut ausgebaut und einfach zu bedienen sein.“, sagt Norwegens Verkehrsminister Jon-Ivar Nygård. „Heutzutage fällt es vielen Menschen schwer, das Auto aufzuladen. Mehrere Player bieten das Laden per App oder eigenem Chip an, was nur an den eigenen Ladepunkten funktioniert. Für Benutzer mag es unnötig kompliziert erscheinen. Deshalb werden wir nun fordern, dass die Bezahlung des Ladens von Elektroautos an allen neuen Ladepunkten mit einer Bankkarte erfolgen muss.“

Bestehende Bezahllösungen per Ladekarte oder App können weiterhin genutzt werden. Umfragen zufolge gaben 87 Prozent der norwegischen Elektroautofahrern (die also schon Ladekarten und Apps nutzen) an, dass man beim Schnellladen mit einer Karte bezahlen können sollte.

Der norwegische E-Auto-Verband begrüßt die nun eingeführte Pflicht. „Jetzt ist das Leben als Elektroautofahrer einfacher und die Hürde, sich für ein Elektroauto zu entscheiden, ist niedriger“, sagt Christina Bu, Generalsekretärin des norwegischen Elektroautoverbandes. Das norwegische Parlament fordert, dass die Möglichkeit zur Kartenzahlung bis Ende 2025 auch an bestehenden Schnellladestationen vorgeschrieben wird.

Im vergangenen Herbst hatte Recharge angekündigt, als erster großer Betreiber an seinen Ladesäulen in Skandinavien Kartenzahlungs-Terminals zu integrieren, zunächst in Norwegen. In Deutschland wurde die Frist zur verpflichtenden Implementierung eines Kreditkarten-Terminals an Ladesäulen wie berichtet um ein Jahr auf den 1. Juli 2024 verschoben.

