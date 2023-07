52.988 neue Elektro-Pkw im Juni

Im Juni hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt 52.988 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Das ist ein Zuwachs um 64,4 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Mai ging der Elektro-Anteil um gut eineinhalb Prozentpunkte auf 18,9 Prozent rauf.

Die 52.988 neuen Elektro-Pkw bedeuten im Vergleich zu den 32.234 E-Neuzulassungen im Juni 2022 das erwähnte Plus von über 64,4 Prozent. Von den nur 29.740 neuen Elektroautos im April 2023 hat sich der Stromer-Absatz im Mai (42.725 BEV) und nun vor allem im Juni mit den 52.988 registrierten Neuzulassungen Batterie-elektrischer Pkw wieder erholt. Der BEV-Anteil an allen Pkw-Zulassungen lag im Juni bei den eingangs erwähnten 18,9 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit Jahresbeginn.

Innerhalb der ersten sechs Monate 2023 legten die BEV-Registrierungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31,7 Prozent zu – konkret waren es 220.189 E-Autos. Interessant dabei: Keine Antriebsart erreichte der KBA-Statistik zufolge im Vergleichszeitraum einen höheren Zuwachs.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden im Juni 280.139 Neuzulassungen für Pkw registriert. Gegenüber den rund 224.558 Neuwagen aus dem Juni 2022 ist das ein Plus von 24,6 Prozent, im Vergleich zum Mai wuchs der Gesamtmarkt ebenfalls – und zwar um 13,4 Prozent.

Zu den 52.988 reinen Elektroautos mit besagtem 18,9-Prozent-Marktanteil kamen im Juni in Deutschland Hybrid-Pkw auf einen Marktanteil von 27,9 Prozent (darunter Plug-in-Hybride auf 5,7 Prozent). In absoluten Zahlen gab es 78.249 neu zugelassene Hybride (+19,7 Prozent im Jahresvergleich), darunter 15.930 mit Stecker (-39,2%). Schon seit Jahresanfang verbucht der PHEV-Absatz Monat für Monat zweistellige Verluste, was zum Teil mit dem Entfall der Umweltbonus-Förderung zu erklären ist.

Bei den weiteren Antriebsarten sind die Marktanteile auch im Juni relativ konstant geblieben. Reine Benziner machten mit 35,6 Prozent die größte Gruppe aus. Die Diesel reihten sich diesmal mit 16,7 Prozent Marktanteil hinter den E-Autos ein. Flüssiggas und Erdgas (zusammen 0,9 Prozent) spielen weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Brennstoffzellen-Pkw weist das KBA in seiner Veröffentlichung nicht gesondert aus.

Die Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht das KBA für gewöhnlich erst in einigen Tagen, in der ersten Mitteilung zu den Juni-Zahlen werden neben den Antriebsarten und Segmenten immerhin bereits die prozentuale Entwicklung bei einzelnen Marken genannt. Mit Blick auf die Elektromobilität sind vor allem die reinen E-Auto-Hersteller interessant.

Hier ist im Juni Tesla mit einem prozentualen Zuwachs von 176,6 Prozent gegenüber Juni 2022 und einem Marktanteil von 2,9 Prozent erwähnenswert. Tesla liegt dem KBA zufolge auch beim kumulierten Absatzwachstum im ersten Halbjahr 2023 vorne: Mit einem Plus von 99,3 Prozent war der texanische E-Autobauer in Deutschland bei der Absatzsteigerung unter allen Importmarken, die einen Zulassungsanteil von über einem Prozent haben, am erfolgreichsten.

kba.de