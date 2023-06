Norwegen: 10.773 neue Elektro-Pkw im Mai

In Norwegen haben die E-Auto-Neuzulassungen wieder etwas zugelegt: Nach dem leichten Rückgang im April kamen im Mai über 10.000 neue Stromer auf die Straße. Das beliebteste Modell Norwegens war im abgelaufenen Monat mit weitem Abstand das Tesla Model Y.

Die 10.773 neuen Elektro-Pkw im Mai übertreffen zwar die 7.471 E-Neuzulassungen aus dem April, an die über 16.800 neuen Stromer zum Ende des ersten Quartals im März kommen sie aber nicht heran. Aber auch im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet das Ergebnis ein Plus: Im Mai 2022 kamen noch 8.445 Elektro-Pkw neu auf die Straße, nun sind es 2.328 Einheiten mehr.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden im Mai 13.342 Neuwagen in Norwegen registriert, wie die Straßeninformationsbehörde mitteilt. Das sind 1.805 Fahrzeuge mehr als im Mai 2022 oder ein Plus von 15,4 Prozent. Da die reinen Elektro-Pkw um 2.328 Einheiten im Jahresvergleich zugelegt haben, sind sie stärker als der Gesamtmarkt gewachsen.

Der Anteil der E-Autos an allen Pkw-Neuzulassungen lag im Mai bei 80,7 Prozent – zum Vergleich waren es im Mai 2022 noch 73,2 Prozent. Im März 2023 lag der E-Anteil mit 86,8 Prozent aber schon deutlich höher.

Auffällig ist, dass in Norwegen die Zulassungen der Plug-in-Hybride immer weiter zurückgehen. Waren es im Mai 2021 noch 3.221 neue PHEV, sanken deren Zulassungen auf 1.375 Exemplare im Mai 2022 und in diesem Jahr sogar noch weiter auf 703 neue Plug-in-Hybride. Damit kommen die PHEV noch auf einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Die Vollhybride (3,0 Prozent), Benziner (1,2 Prozent) und Diesel (2,1 Prozent) kommen jedoch auf noch geringere Marktanteile. Die Brennstoffzellenautos weist die OFV wie gehabt nicht separat aus.

Allerdings sind diese Zahlen im Mai mit Vorsicht zu genießen, denn die von der OFV veröffentlichten Werte passen nicht komplett zusammen: Die 399 Vollhybride und 703 PHEV ergeben 1.102 Hybride – an anderer Stelle ist jedoch von 2.134 Hybriden die Rede. Entweder handelt es sich hierbei um einen Übertragungsfehler oder bei den 1.032 Fahrzeugen handelt es sich um Mild-Hybride, welche die OFV weder den reinen Verbrennern noch den „nicht ladbaren Hybriden“ (Original: „Hybridbiler ikke ladbare“) zurechnet. Mit den 7,7 Prozent Marktanteil würden sich auch die einzelnen Antriebsarten auf 100 Prozent addieren.

Klarer ist die Lage beim Blick auf die einzelnen Baureihen: Das beliebteste Modell Norwegens war im abgelaufenen Monat mit weitem Abstand das Tesla Model Y mit 2.691 Neuzulassungen. Auf den Plätzen 2 und 3 des Modellrankings folgen der VW ID.4 (738) und der BMW iX1 (594).

Es folgen das Hybrid-Modell Toyota RAV4 (580), der Volvo XC40 (539), der Skoda Enyaq (387) und der Audi Qa e-tron (386) vor dem Ford Mustang Mach-E (372). Erwähnenswert ist noch der VW ID. Buzz, der in der reinen Pkw-Auswertung auf 308 Neuzulassungen kommt. Hinzu kommen noch 174 ID. Buzz Cargo, die als leichtes Nutzfahrzeug („Varebiler“) registriert wurden – was in Summe 482 ID. Buzz macht.

ofv.no, ofv.no (Modelle, beide auf Norwegisch)